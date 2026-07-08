Xinhua Silk Road：中国の白酒メーカーWuliangyeのワールドカップキャンペーンがオフシーズンの売上を促進

北京、2026年7月8日 /PRNewswire/ -- 中国を代表する白酒メーカーであるWuliangyeは、FIFAワールドカップを活用して一連のテーマ別マーケティングキャンペーンを展開し、市場から熱狂的な反響を呼び、業界で伝統的にオフシーズンとされる期間中に堅調な売上を牽引しました。

ワールドカップのマーケティングキャンペーンでは、賞金総額1,000万元の優勝予想ゲーム、8つの優勝候補国のミステリーボックス、ワールドカップ公式コラボレーション酒類製品のオークションなど、さまざまなインタラクティブな取り組みが展開されています。

これらの取り組みはWuliangyeのスポーツ関連マーケティング戦略におけるより深い変革を反映しており、従来のイベントスポンサーシップや短期的なプロモーション活動から、製品の共同創造や文化との融合を含む体系的なアプローチへと移行しています。

数千年にわたる醸造の職人技と世界最高峰のスポーツイベントを組み合わせることで、Wuliangyeは、高級酒とスポーツをまたぐ分野横断的なマーケティングの新たな道を模索し続けています。

このキャンペーンは、高まるスポーツに対する大衆の熱意を活用しながら、製品の革新を促進し、消費シナリオを拡大させました。また、中国の白酒ブランドを活性化させ、その世界的な魅力を高めるための効果的な道筋も提供しました。

Wuliangyeが開示した情報によると、第8世代「Wuliangye World Cup Edition」を中心とした共同ブランド製品ポートフォリオは、累計16億元の売上を記録しました。ワールドカップのマーケティングキャンペーンは、この酒類ブランドに400万人の新規ユーザーを惹きつけ、35歳未満の消費者が全体の40%を占めました。

「伝統的に白酒の販売は5月以降にオフシーズンに入りますが、今年は代わりに販売の継続的な成長が見られます」と、成都の酒類販売業者は述べました。

ワールドカップ期間中、Wuliangyeはワールドカップ関連のさまざまな公式コラボレーション製品を発売し、高級品を求めるコレクターから一般消費者まで幅広く対応する多層的な製品ラインナップを構築しました。

業界関係者は、Wuliangyeとワールドカップのコラボレーションは、小売売上を押し上げ、チャネルの在庫圧力を緩和するのに役立っただけでなく、産業の調整サイクルにおいて、ビジネスでの接待という枠を超え、多様な消費シーンを持つより若年層向けでグローバルな製品へとブランドイメージを再構築するのにも役立ったと述べました。

今後の展望として、Wuliangyeは製品とブランド文化の両方における協調的なイノベーションを推進することにより、進化する消費者の需要に応え続けると述べました。同社は、現代の消費者に共鳴するブランドの物語を通じて、中国白酒の職人技と文化的な自信を世界市場に示すことを目指しています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

SOURCE Xinhua Silk Road