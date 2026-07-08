Xinhua Silk Road: Las campañas de Wuliangye en la Copa Mundial impulsan las ventas fuera de temporada

- Xinhua Silk Road: Las campañas de Wuliangye, fabricante chino de baijiu, en la Copa Mundial impulsan las ventas fuera de temporada

PEKÍN, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El principal fabricante chino de baijiu, Wuliangye, ha aprovechado la celebración de la Copa Mundial de la FIFA para llevar a cabo el lanzamiento de una serie de campañas de marketing temáticas que han generado una respuesta entusiasta del mercado, impulsando sólidas ventas durante lo que tradicionalmente es la temporada baja de la industria.

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La campaña de marketing de la Copa Mundial incluye diversas iniciativas interactivas, como un juego de predicción del campeonato con un premio total de 10 millones de yuanes, cajas sorpresa de los ocho países campeones y subastas de licores con la marca compartida de la Copa Mundial.

Estas iniciativas son un reflejo de la profunda transformación en la estrategia de marketing deportivo de Wuliangye, que pasa del patrocinio convencional de eventos y las promociones a corto plazo a un enfoque sistemático que incluye la cocreación de productos y la integración cultural.

Al combinar su tradición milenaria en la elaboración de cerveza con los eventos deportivos más importantes del mundo, Wuliangye ha explorado nuevas vías de marketing intersectorial entre licores de alta gama y deportes.

La campaña ha llevado a cabo el impulso de la innovación de productos y ampliado los escenarios de consumo, aprovechando el creciente entusiasmo del público por el deporte. También ha proporcionado una vía eficaz para revitalizar la marca china de baijiu y potenciar su atractivo global.

Según la información divulgada por medio de Wuliangye, la cartera de productos de marca compartida, centrada en la octava generación de la edición especial de la Copa Mundial de Wuliangye, ha conseguido generar unas ventas acumuladas de 1.600 millones de yuanes. La campaña de marketing de la Copa Mundial ha atraído a cuatro millones de nuevos consumidores a la marca, de los cuales el 40% son menores de 35 años.

"Tradicionalmente, las ventas de baijiu entran en temporada baja después de mayo, pero este año han experimentado un crecimiento continuo", comentó un distribuidor de licores en Chengdu.

Durante el período de celebración de la Copa Mundial, Wuliangye lanzó una gama de productos oficiales de marca compartida relacionados con el evento, creando una oferta de productos diversificada que satisface tanto a coleccionistas de alta gama como al público en general.

La colaboración entre Wuliangye y la Copa Mundial no solo ha conseguido llevar a cabo el impulso de las ventas al por menor, también ha ayudado a aliviar la presión sobre el inventario en los canales de distribución y además ha contribuido a redefinir su imagen de marca, trascendiendo los banquetes empresariales y orientándola hacia productos más jóvenes e internacionalizados con escenarios de consumo diversificados, en medio del ciclo de ajuste industrial, según expertos del sector.

De cara al futuro, Wuliangye afirmó que seguirá respondiendo a la evolución de la demanda de los consumidores mediante la innovación coordinada tanto en productos como en cultura de marca. Por medio de una narrativa de marca que conecte con los consumidores contemporáneos, la empresa busca mostrar la artesanía y la confianza cultural del baijiu chino a los mercados globales.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

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