Xinhua Silk Road: 중국 바이주 제조사 우량예, 월드컵 캠페인으로 비수기 판매 촉진

베이징, 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 중국을 대표하는 바이주 제조사 우량예(Wuliangye)가 FIFA 월드컵을 활용해 일련의 테마 마케팅 캠페인을 전개하며 뜨거운 시장 반응을 이끌어냈고, 전통적으로 업계 비수기로 여겨지는 시기에 견조한 판매 성장을 실현했다.

이번 월드컵 마케팅 캠페인은 총 1천만 위안 규모의 상금이 걸린 우승팀 예측 게임, 역대 우승 8개국을 주제로 한 미스터리 박스, 월드컵 공동 브랜드 주류 제품 경매 등 다양한 인터랙티브 프로그램으로 구성됐다.

우량예의 스포츠 관련 마케팅 전략이 기존의 행사 후원과 단기 판촉 중심에서 제품 공동 개발과 문화적 융합을 포함하는 체계적 접근 방식으로 전환되고 있음을 보여주는 프로그램들이었다.

우량예는 수천 년에 걸친 양조 기술과 세계 최고의 스포츠 이벤트를 결합해 프리미엄 주류와 스포츠 간 이종 산업 마케팅의 새로운 가능성을 모색해왔다.

이번 캠페인은 제품 혁신을 촉진하고 소비 상황을 확대하는 동시에 스포츠에 대한 대중의 높아지는 열기를 활용했다. 또한 중국 바이주 브랜드의 젊은 이미지 구축과 글로벌 매력 제고를 위한 효과적인 경로를 제시했다.

우량예가 공개한 정보에 따르면, 8세대 우량예 월드컵 에디션을 중심으로 한 공동 브랜드 제품 포트폴리오는 누적 매출 16억 위안을 기록했다. 이번 월드컵 마케팅 캠페인은 400만에 달하는 신규 사용자를 브랜드로 유입시켰으며, 전체 소비자 가운데 35세 미만 비중은 40%를 차지했다.

청두의 한 주류 유통업자는 "전통적으로 바이주 판매는 5월 이후 비수기에 접어들지만, 올해는 오히려 판매가 계속 증가하고 있다"고 말했다.

우량예는 월드컵 기간에 다양한 월드컵 관련 공식 공동 브랜드 제품을 출시하며 고급 수집가부터 일반 소비자까지 아우르는 다층적 제품 라인업을 구축했다.

업계 관계자들은 우량예와 월드컵의 협업이 소매 판매를 끌어올리고 유통 채널의 재고 부담을 완화하는 데 그치지 않고, 산업 조정 국면 속에서 브랜드 이미지를 비즈니스 연회 중심에서 벗어나 더 젊고 국제화된, 다양한 소비 상황에 맞는 제품으로 재편하는 데도 기여했다고 평가했다.

우량예는 앞으로도 변화하는 소비자 수요에 대응해 제품과 브랜드 문화 양 측면에서 조화로운 혁신을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 현대 소비자와 공감대를 형성하는 브랜드 서사를 통해 중국 바이주의 장인정신과 문화적 자신감을 글로벌 시장에 보여주겠다는 목표다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

SOURCE Xinhua Silk Road