Xinhua Silk Road: Las campañas del fabricante chino de baijiu Wuliangye en el marco de la Copa Mundial impulsan las ventas en temporada baja

BEIJING, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Wuliangye, el principal fabricante chino de baijiu ha aprovechado el marco de la Copa Mundial de la FIFA para lanzar una serie de campañas de marketing temáticas que han generado una respuesta muy positiva en el mercado, y han conseguido impulsar un volumen de ventas sólido durante lo que tradicionalmente es la temporada baja del sector.

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La campaña de marketing durante la Copa Mundial incluye diversas iniciativas interactivas, como un juego de predicción del campeonato con un fondo de premios por valor total de 10 millones de yuanes, cajas sorpresa de los ocho países campeones y subastas de productos de bebidas alcohólicas de la marca creadas en colaboración con la Copa del Mundo.

Las iniciativas reflejan una transformación más profunda en la estrategia de marketing de Wuliangye relacionada con el ámbito deportivo, que convierte el patrocinio convencional del evento y las acciones promocionales a corto plazo en un enfoque sistemático que incluye la creación conjunta de productos y la integración cultural.

Al combinar su tradición milenaria en la elaboración de licores con los eventos deportivos más importantes del mundo, Wuliangye ha estado explorando nuevos caminos para el marketing intersectorial entre los licores de primera calidad y el deporte.

La campaña ha promovido la innovación de productos y ha ampliado los escenarios de consumo, a la vez que aprovecha el creciente interés del público por los deportes. Por otra parte, también ha ofrecido una vía eficaz para la renovación de la marca china de baijiu y la potenciación de su atractivo a nivel mundial.

Según la información divulgada por Wuliangye, la cartera de productos de marca compartida, centrada en la 8.ª generación de la edición de la Copa Mundial de Wuliangye ha generado ventas acumuladas de 1.600 millones de yuanes. La campaña de marketing para la Copa Mundial ha conseguido atraer a cuatro millones de nuevos usuarios a la marca de licores, y los consumidores con menos de 35 años de edad representan el 40 % del total.

"Por tradición, las ventas de baijiu entran en la temporada baja después de mayo, pero este año, por el contrario, las ventas han experimentado un crecimiento constante", expresó un distribuidor del licor en Chengdu.

Durante el período del Mundial, Wuliangye lanzó diversos productos oficiales creados de manera conjunta con la Copa Mundial y relacionados con el evento deportivo, lo que resultó en el desarrollo de una gama de productos que varios niveles, pensados tanto para coleccionistas de alto perfil como para el público en general.

Según afirmaron expertos del sector, la colaboración entre Wuliangye y la Copa Mundial no solo ha impulsado las ventas minoristas y contribuido a aliviar la presión sobre los inventarios de los canales de distribución, sino también ha ayudado a redefinir la imagen de la marca alejándola de los eventos empresariales y orientándola hacia productos más actuales e internacionalizados, con escenarios de consumo diversificados, en medio del ciclo de ajuste industrial.

De cara al futuro, Wuliangye afirmó que continuará respondiendo a las nuevas demandas de consumo impulsando la innovación coordinada tanto en los productos como en la cultura de la marca. A través de una narrativa de marca que conecte con los consumidores de hoy en día, la empresa aspira a mostrar a los mercados internacionales la artesanía y la confianza cultural del baijiu chino.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004737/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road