Xinhua Silk Road: Conferência Anual do Financial Street Forum 2025 encerra com resultados frutíferos

PEQUIM, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Conferência Anual do Financial Street Forum 2025 foi encerrada na quinta-feira com um evento temático sobre cooperação internacional em resiliência econômica e comercial diante das transformações globais.

Convidados nacionais e internacionais compartilharam opiniões sobre o cenário global de investimentos e as tendências de desenvolvimento, contribuindo com sabedoria financeira e injetando novo impulso à cooperação e ao desenvolvimento econômico e comercial em nível global e regional.

f68618413c7d403ea2b3ca86421bbd0b

Ajudar os países a construir uma economia capaz de promover crescimento e gerar empregos é o objetivo final do Banco Mundial, afirmou Axel van Trotsenburg, Diretor-Geral Sênior do Banco Mundial, acrescentando que a instituição tomará medidas como investir na construção de infraestrutura, apoiar reformas políticas e regulatórias, reduzir barreiras não tarifárias e aprofundar a integração regional para impulsionar o crescimento econômico.

O desenvolvimento da economia e do comércio internacionais não pode ser dissociado da interconexão das regras financeiras e do fortalecimento por meio da inovação, e o poder financeiro global deve avançar em conjunto com a economia real, o progresso tecnológico e o desenvolvimento social para construir um sistema financeiro mais inclusivo e oferecer sólido apoio e ferramentas inovadoras às empresas em suas operações comerciais globais, afirmou Miao Jianmin, presidente do China Merchants Group Limited e do China Merchants Bank Company Limited.

Em especial, deve-se prestar atenção às necessidades dos países em desenvolvimento, promovendo sua integração à cadeia de valor global por meio de investimentos e cooperação econômica e comercial, como observou Zhang Xiangchen, Vice-Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio.

Zhou Xiaochuan, ex-governador do Banco Popular da China, observou que os bancos centrais devem equilibrar a estabilidade financeira, o crescimento econômico e o aumento do emprego ao focarem na inflação, enquanto os países em desenvolvimento e os mercados emergentes também devem atentar para o equilíbrio externo.

Durante a conferência deste ano, 38 eventos temáticos de alta qualidade foram realizados com sucesso, reunindo mais de 400 participantes de mais de 30 países e regiões, incluindo autoridades governamentais, representantes de organizações internacionais, instituições financeiras, especialistas e acadêmicos, destacou Yin Yong, prefeito de Pequim, em seu discurso na cerimônia de encerramento.

A conferência destaca o papel da política financeira como um "barômetro" e conta com cinco sub-sedes internacionais abrangendo o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, a Europa e a América do Norte, com diversas instituições-chave reveladas, múltiplos acordos de cooperação internacional assinados, mais de 100 conquistas importantes divulgadas e mais de 300 empresas de alta qualidade realizando negociações aprofundadas com mais de 100 instituições de investimento, segundo Yin.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348134.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811323/f68618413c7d403ea2b3ca86421bbd0b.jpg

FONTE Xinhua Silk Road