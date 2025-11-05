Xinhua Silk Road : la conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 s'achève sur des résultats fructueux

PÉKIN, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 s'est achevée jeudi avec un événement thématique sur la coopération internationale en matière de résilience économique et commerciale dans le contexte des transformations mondiales.

Des invités nationaux et étrangers ont échangé leurs points de vue sur le contexte mondial de l'investissement et les tendances du développement, apportant leur sagesse financière et insufflant un nouvel élan à la coopération et au développement économiques et commerciaux mondiaux et régionaux.

Aider les pays à construire une économie capable de promouvoir la croissance et de créer des emplois est l'objectif ultime de la Banque mondiale, a déclaré Axel van Trotsenburg, directeur général de la Banque mondiale, ajoutant que cette institution prendra des mesures telles que l'investissement dans la construction d'infrastructures, le soutien aux réformes politiques et réglementaires, la réduction des barrières non tarifaires et l'approfondissement de l'intégration régionale afin de stimuler la croissance économique.

Le développement de l'économie et du commerce internationaux ne peut être dissocié de l'interconnexion des règles financières et de l'autonomisation de l'innovation, et la puissance financière mondiale doit progresser avec l'économie réelle, le progrès technologique et le développement social afin d'établir un système financier plus inclusif et fournir un soutien solide et des outils innovants aux entreprises dans leurs opérations commerciales mondiales, a déclaré Miao Jianmin, président du China Merchants Group Limited et président de la China Merchants Bank Company Limited.

Zhang Xiangchen, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, a déclaré qu'il était nécessaire d'accorder une attention particulière aux besoins des pays en développement et promouvoir leur intégration dans la chaîne de valeur mondiale par le biais de l'investissement et de la coopération économique et commerciale.

Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, a noté que les banques centrales devraient équilibrer la stabilité financière, la croissance économique et la croissance de l'emploi lorsqu'elles traitent l'inflation, tandis que les pays en développement et les marchés émergents devraient également prêter attention à l'équilibre extérieur.

Au cours de la conférence de cette année, 38 événements thématiques de grande qualité ont été organisés avec succès, rassemblant plus de 400 participants de plus de 30 pays et régions, y compris des fonctionnaires, des représentants d'organisations internationales, des institutions financières, des experts et des universitaires, a indiqué Yin Yong, maire de Pékin, dans son discours lors de la cérémonie de clôture.

La conférence met l'accent sur le rôle de la politique financière en tant que « baromètre » et comprend cinq sous-conférences à l'étranger couvrant l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord. Selon M. Yin, un certain nombre d'institutions clés ont été dévoilées, de nombreux accords de coopération internationale ont été signés, plus de 100 réalisations importantes ont été publiées et plus de 300 entreprises de haute qualité ont mené des négociations approfondies avec plus de 100 institutions d'investissement.

