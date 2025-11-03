Xinhua Silk Road: La conferencia anual del Financial Street Forum 2025 concluye con resultados provechosos

PEKÍN, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La conferencia anual del Financial Street Forum 2025 concluyó el jueves con un evento temático sobre la cooperación internacional en materia de resiliencia económica y comercial en medio de transformaciones mundiales.

Visitantes locales e internacionales compartieron sus opiniones sobre el panorama de inversiones y tendencias de desarrollo a nivel mundial, y aportó conocimientos financieros e inyectó un nuevo impulso a la cooperación y el desarrollo económico y comercial a nivel mundial y regional.

f68618413c7d403ea2b3ca86421bbd0b

"Ayudar a los países a construir una economía que pueda promover el crecimiento y generar puestos de trabajo es el objetivo final del Banco Mundial", afirmó Axel van Trotsenburg, director gerente sénior del Banco Mundial, quien añadió que el Banco Mundial tomará medidas como invertir en la construcción de infraestructuras, apoyar las reformas normativas y reglamentarias, reducir las barreras no arancelarias y profundizar la integración regional para impulsar el crecimiento económico.

El desarrollo de la economía y el comercio internacionales no se puede separar de la interconexión entre normas financieras y la promoción de innovación, y el poder financiero mundial debe avanzar al mismo ritmo que la economía real, los avances tecnológicos y el desarrollo social para construir un sistema financiero más inclusivo, prestar apoyo sólido y brindar herramientas innovadoras a las empresas en sus operaciones comerciales a nivel mundial, afirmó Miao Jianmin, presidente de China Merchants Group Limited y presidente de China Merchants Bank Company Limited.

"En particular, se debe prestar atención a las necesidades de los países en desarrollo y promover su integración en la cadena de valor mundial mediante la inversión y la cooperación económica y comercial", señaló Zhang Xiangchen, subdirector general de la Organización Mundial de Comercio.

Zhou Xiaochuan, exgobernador del Banco Popular de China señaló que los bancos centrales deben equilibrar la estabilidad financiera, el crecimiento económico y el crecimiento del empleo al prestar atención a la inflación, mientras que los países en desarrollo y los mercados emergentes también deben prestar atención al equilibrio externo.

Durante la conferencia de este año, se celebraron con éxito 38 eventos temáticos de alta calidad, que reunieron a más de 400 participantes de más de 30 países y regiones, entre los que se encontraban funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, instituciones financieras, expertos y académicos, señaló Yin Yong, alcalde de Pekín, en su discurso durante la ceremonia de clausura.

La conferencia destaca el papel de la política financiera como "indicador" y cuenta con cinco sedes secundarias en el extranjero que abarcan el sudeste asiático, Medio Oriente, Europa y América del Norte, con la presentación de varias instituciones clave, la firma de múltiples acuerdos de cooperación internacional, la publicación de más de 100 logros importantes y más de 300 empresas de alta calidad que mantienen profundas negociaciones con más de 100 instituciones de inversión, según Yin.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348134.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811323/f68618413c7d403ea2b3ca86421bbd0b.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road