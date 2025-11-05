新華絲路：2025金融街論壇年會圓滿落幕 成果豐碩

世界銀行高級常務副行長阿克塞爾·馮·托森伯格表示，幫助各國建設能夠促進增長和創造就業的經濟是世界銀行的最終目標。在此背景下，世界銀行將通過投資基礎設施建設、支持政策與監管改革、減少非關稅壁壘和深化區域一體化等舉措來推動經濟增長。

招商局集團董事長、招商銀行董事長繆建民指出，國際經貿發展離不開金融規則的互通和創新賦能，全球金融力量必須與實體經濟、科技進步和社會發展共生共進，才能構建更加包容的金融體系，為企業全球化經營提供有力支撐和創新工具。

世界貿易組織副總干事張向晨強調，特別是要關注發展中國家的需求，通過投資和經貿合作推動其融入全球價值鏈。

中國人民銀行原行長周小川指出，中央銀行要在重視通貨膨脹的同時，兼顧好金融穩定、經濟增長以及就業增長，在此期間發展中國家及新興市場還要關注外部平衡。

北京市市長殷勇在閉幕式致辭中表示，本屆年會期間共成功舉辦38場高質量議題活動，匯聚全球30餘個國家與地區的400餘位部長級官員、國際組織負責人、金融機構高管及專家學者。

殷勇指出，本屆會議金融政策「風向標」作用更加凸顯，在東南亞、中東、歐洲及北美設立五個境外分會場。論壇期間揭牌一批重磅機構，簽署多項國際合作協議，累計發布100餘項重要成果，300餘家優質企業與超100家投資機構深入洽談。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348134.html

SOURCE 新華絲路