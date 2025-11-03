Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025 concluye con resultados fructíferos

PEKÍN, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025 concluyó el jueves con un evento temático sobre la cooperación internacional para la resiliencia económica y comercial en medio de las transformaciones globales.

Los invitados, tanto nacionales como extranjeros, compartieron sus puntos de vista sobre el panorama de la inversión global y las tendencias de desarrollo, aportando conocimientos financieros e impulsando la cooperación y el desarrollo económico y comercial a nivel global y regional.

El objetivo último del Banco Mundial es ayudar a los países a construir una economía que pueda promover el crecimiento y crear empleos, destacó Axel van Trotsenburg, director gerente sénior del Banco Mundial, quien añadió que el Banco Mundial adoptará medidas como invertir en la construcción de infraestructuras, apoyar reformas políticas y regulatorias, reducir las barreras no arancelarias y profundizar la integración regional para impulsar el crecimiento económico.

El desarrollo de la economía y el comercio internacionales no puede separarse de la interconexión de las normas financieras y el fomento de la innovación, y el poder financiero mundial debe progresar con la economía real, el avance tecnológico y el desarrollo social para construir un sistema financiero más inclusivo y proporcionar un sólido apoyo y herramientas innovadoras a las empresas en sus operaciones comerciales globales, afirmó Miao Jianmin, presidente de China Merchants Group Limited y presidente de China Merchants Bank Company Limited.

En particular, se debe prestar atención a las necesidades de los países en desarrollo, promoviendo su integración en la cadena de valor global a través de la inversión y la cooperación económica y comercial, señaló Zhang Xiangchen, director general adjunto de la Organización Mundial del Comercio.

Zhou Xiaochuan, exgobernador del Banco Popular de China, señaló que los bancos centrales deben equilibrar la estabilidad financiera, el crecimiento económico y el crecimiento del empleo al prestar atención a la inflación, mientras que los países en desarrollo y los mercados emergentes también deben prestar atención al equilibrio externo.

Durante la conferencia de este año, se celebraron con éxito 38 eventos temáticos de alta calidad, que reunieron a más de 400 participantes de más de 30 países y regiones, entre ellos funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, instituciones financieras, expertos y académicos, señaló Yin Yong, alcalde de Pekín, en su discurso durante la ceremonia de clausura.

Según Yin, la conferencia destaca el papel de la política financiera como "barómetro" y cuenta con cinco sedes en el extranjero que abarcan el sudeste asiático, Oriente Medio, Europa y América del Norte; en ellas se presentaron varias instituciones clave, se firmaron múltiples acuerdos de cooperación internacional, se dieron a conocer más de 100 logros importantes y más de 300 empresas de alta calidad mantuvieron negociaciones profundas con más de 100 instituciones de inversión.

