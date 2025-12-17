新華絲路：並購金融大會在滬舉辦 聚焦蓬勃發展的區域並購市場

會議期間首次發布的「中國並購綜合指數（2025）」顯示，2024年第四季度至2025年前三季度，長三角地區並購交易完成數量占全國總量的45%。

該區域並購交易金額占全國可比總量的60%左右，由上海、江蘇、浙江、安徽組成的長三角地區成為中國並購市場的核心增長引擎之一。

在此背景下，上海浦東發展銀行、中國太平洋保險（集團）股份有限公司與國泰海通證券在大會期間聯合發起成立「並購聯盟」，旨在搶抓並購市場的更大機遇。

該聯盟在活動中發布行動方案，承諾2025至2027年間，將助力全國超1.2萬億元、上海4000多億元的並購交易落地，服務客戶數量超1200家。

作為大會聯合主辦方的浦發銀行，是中國並購金融領域的領軍機構之一。截至目前，該行投放並購貸款突破千億元大關，余額超 2400 億元，致力於打造「要並購，選浦發」的服務品牌。

本次大會由新華社上海分社、中國經濟信息社上海總部主辦，旨在進一步激活並購金融市場，為上海國際金融中心建設提供有力支撐。

上述「中國並購綜合指數」整合了資本市場及產權交易所等多渠道數據，從並購市場活躍度、規模、效率、環境、效果等維度反映行業最新發展動態，力求打造中國並購市場的全新「風向標」。

