Conferencia en el centro de negocios del este de China para destacar las fusiones y adquisiciones regionales

- Xinhua Silk Road:Conferencia celebrada en el centro de negocios del este de China para destacar las crecientes fusiones y adquisiciones regionales

BEIJING, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras se acelera la construcción de un sector global de fusiones y adquisiciones (M&A), el centro de negocios del este de China, Shanghái, fue testigo recientemente de una gran reunión de actores de la industria de fusiones y adquisiciones.

La Conferencia de Financiación de Fusiones y Adquisiciones 2025, que tuvo lugar justo en el primer aniversario de la publicación del plan de acción de tres años de Shanghái para apoyar las fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa, arrojó luz sobre las mejoras tanto en la calidad como en la cantidad de las fusiones y adquisiciones locales.

Como lo mostró el Índice Compuesto de Fusiones y Adquisiciones de China (2025) presentado durante la conferencia, Shanghái y otras áreas en el delta del río Yangtze contribuyeron aproximadamente con el 45 por ciento de las operaciones de fusiones y adquisiciones en China entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

En términos de valor, dichas transacciones de fusiones y adquisiciones representaron alrededor del 60 por ciento del agregado nacional comparable, lo que convierte al delta donde se ubican las provincias de Shanghái y Jiangsu, Zhejiang y Anhui en uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de fusiones y adquisiciones.

En tales circunstancias, durante la conferencia se lanzó una alianza de fusiones y adquisiciones entre Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. y Guotai Haitong Securities para aprovechar mayores oportunidades en el mercado de fusiones y adquisiciones.

Durante el evento, la alianza anunció un plan de acción, prometiendo facilitar acuerdos de fusiones y adquisiciones por más de 1.200 millones de yuanes a nivel nacional y más de 400.000 millones de yuanes en Shanghái entre 2025 y 2027, con un número de clientes que supera los 1.200.

SPD Bank, también coanfitrión de la conferencia, es uno de los bancos líderes en financiación de fusiones y adquisiciones (M&A) en China. En lo que va de año, sus préstamos para M&A han superado los 100.000 millones de yuanes y, con una cartera de préstamos pendientes de M&A que supera los 240.000 millones de yuanes, la entidad financiera china se esfuerza por ser la primera opción para las empresas que buscan financiación para M&A.

Organizada por la Oficina de Shanghái de la Agencia de Noticias Xinhua y la Sede de Shanghái del Servicio de Información Económica de China, la conferencia estuvo dedicada a dinamizar aún más el mercado de financiación de fusiones y adquisiciones para construir mejor el centro financiero internacional de Shanghái.

Mediante la recopilación de datos de los mercados de capitales y bolsas de valores, el Índice Compuesto de Fusiones y Adquisiciones de China antes mencionado, que muestra los últimos avances del sector en cuanto a actividad, tamaño, eficiencia, entorno y eficacia relacionados, busca crear un nuevo barómetro del mercado de fusiones y adquisiciones en China.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348759.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845167/Xinhua_Silk_Road_The_2025_Mergers_and_Acquisitions_Finance_Conference.jpg