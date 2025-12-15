Xinhua Silk Road: 중국 동부 비즈니스 중심지에서 지역 M&A 활성화 강조하는 콘퍼런스 개최

베이징 2025년 12월 15일 /PRNewswire/ -- 글로벌 인수합병(M&A) 허브 구축에 속도를 내는 가운데, 중국 동부의 비즈니스 중심지인 상하이에서 최근 인수합병(M&A) 업계 관계자들이 대규모로 모여 눈길을 끌고 있다.

상장사 M&A 지원을 위한 상하이의 3개년 행동계획 발표 1주년에 맞춰 열린 2025 인수합병 금융 콘퍼런스(2025 Mergers and Acquisitions Finance Conference)에서는 지역 M&A의 질적, 양적 개선 사항을 조명했다.

콘퍼런스에서 처음 공개된 중국 M&A 종합지수(China M&A Composite Index, 2025)에 따르면, 2024년 10월부터 2025년 9월까지 중국 전역의 M&A 거래 가운데 약 45%가 상하이와 양쯔강 삼각주 지역에서 발생했다.

거래 금액 기준으로는 해당 지역의 M&A가 전국 합계의 약 60%를 차지했으며, 상하이와 장쑤성, 저장성, 안후이성이 위치한 양쯔강 삼각주가 M&A 시장의 핵심 성장 동력 중 하나로 부상했다.

이러한 상황에서 상하이푸둥개발은행(Shanghai Pudong Development Bank, SPD Bank), 중국태평양보험그룹(China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.), 궈타이하이퉁증권(Guotai Haitong Securities)은 콘퍼런스 기간 중 M&A 시장의 기회를 확대하기 위한 M&A 연합을 출범시켰다.

행사 중 이 연합은 2025년부터 2027년까지 전국적으로 1조 2천억 위안, 상하이에서 4천억 위안 이상의 M&A 거래를 촉진하고, 고객 수를 1200개 이상으로 늘리겠다고 공언했다.

콘퍼런스를 공동 주최한 SPD 은행은 중국 M&A 금융 분야의 선두 주자 중 하나다. 올해 들어 M&A 대출 규모가 1천억 위안을 넘어섰으며, M&A 대출 잔액은 2천4백억 위안 이상으로, 기업 인수합병 자금 조달을 원하는 기업들의 최우선 선택지가 되는 것을 목표로 하고 있다.

이번 콘퍼런스는 신화통신 상하이 지국(Xinhua News Agency Shanghai Bureau)과 중국경제정보서비스 상하이 본부(China Economic Information Service Shanghai Headquarters)가 공동 주최했으며, 상하이 국제금융센터 구축을 위해 M&A 금융 시장을 더욱 활성화하는 데 목적을 뒀다.

자본시장과 지분 거래소의 데이터를 함께 집계해 산출되는 앞서 언급한 중국 M&A 종합지수는 활동, 규모, 효율성, 환경, 효과 등 다양한 지표를 통해 최신 산업 동향을 제시하며, 중국 M&A 시장의 새로운 기준 지표를 만들고자 한다.

