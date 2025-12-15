Xinhua Silk Road: conferencia celebrada en el centro de negocios del este de China para destacar el auge de las fusiones y adquisiciones regionales

BEIJING, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el impulso para la creación de un centro global de fusiones y adquisiciones (M&A), Shanghái, el centro de negocios del este de China, fue testigo en fecha reciente de una importante reunión de actores del sector de las fusiones y adquisiciones.

La Conferencia sobre Finanzas de Fusiones y Adquisiciones 2025, que coincidió con el primer aniversario del lanzamiento del plan de acción trienal de Shanghái para apoyar las fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa, puso de relieve las mejoras tanto en la calidad como en la cantidad de fusiones y adquisiciones locales.

Como lo demostró el Índice Compuesto de Fusiones y Adquisiciones de China (2025), presentado durante la conferencia, Shanghái y otras áreas situadas en el delta del río Yangtsé contribuyeron aproximadamente con 45 % de las operaciones de fusiones y adquisiciones realizadas en toda China entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

En términos de valor, dichas operaciones de fusiones y adquisiciones representaron alrededor de 60 % del total nacional comparable, lo que convierte a la zona donde se encuentran las provincias de Shanghái, Jiangsu, Zhejiang y Anhui en uno de los principales motores de crecimiento del mercado de fusiones y adquisiciones.

En tales circunstancias, durante la conferencia se lanzó una alianza de fusiones y adquisiciones entre el Banco de Desarrollo de Pudong de Shanghái (SPD Bank), China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. y Guotai Haitong Securities a fin de aprovechar las mayores oportunidades que ofrece el mercado de fusiones y adquisiciones.

Durante el evento, la alianza anunció un plan de acción en el que se comprometía a facilitar operaciones de fusiones y adquisiciones por un valor de más de 1,2 billones de yuanes a nivel nacional y más de 400 mil millones de yuanes en Shanghái entre 2025 y 2027, con un número de clientes superior a 1.200.

SPD Bank, coanfitrión de la conferencia, es uno de los pioneros en la financiación de fusiones y adquisiciones en China. En lo que va de año, sus préstamos para fusiones y adquisiciones han superado los 100 mil millones de yuanes y, con una cartera de préstamos vigentes para fusiones y adquisiciones de más de 240 mil millones de yuanes, esta entidad crediticia china busca convertirse en la primera opción para empresas que buscan financiación para fusiones y adquisiciones.

La conferencia, organizada por la Oficina de Shanghái de la Agencia de Noticias Xinhua y la Sede de Shanghái del Servicio de Información Económica de China, se centró en fomentar aún más el mercado de financiación de fusiones y adquisiciones con el fin de mejorar la construcción del centro financiero internacional de Shanghái.

Mediante la recopilación de datos de mercados de capitales y bolsas de valores, el citado Índice Compuesto de Fusiones y Adquisiciones de China, que refleja las últimas novedades del sector en cuanto a actividad, tamaño, eficiencia, entorno y eficacia, pretende crear un nuevo barómetro del mercado de fusiones y adquisiciones en China.

