Xinhua Silk Road: cidade do sudeste da China abre novos espaços para vestuário, comércio de calçados por meio da moda e promotores culturais

PEQUIM, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, um polo costeiro de fabricação de vestuário e calçados na província de Fujian, no sudeste da China, está expandindo o comércio de roupas esportivas e calçados locais por meio de incentivos à moda e à cultura.

Hoje em dia, a cidade, onde cerca de um terço do vestuário esportivo nacional é produzido, ostenta um vibrante e competitivo grupo industrial têxtil que se destaca não apenas por suas vantagens manufatureiras, mas também por novos motores de crescimento.

Um comerciante estrangeiro conversa com um expositor durante uma feira realizada na Cidade de Roupas Shishi, em Quanzhou, província de Fujian, no sudeste da China, em 18 de abril de 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A moda, entre outros fatores, é um catalisador eficaz de crescimento. Em março de 2025, Quanzhou propôs, em um plano de ação de 3 anos, criar uma capital internacional da moda até 2027, visando cultivar um novo motor de crescimento para os setores locais de roupas e calçados.

No documento, se comprometeu a forjar uma ecologia única e internacionalizada do setor da moda, aprimorando as forças no setor, design, cultura, comércio, consumo e estilo de vida relacionados à moda.

Com produtores locais líderes atuando em conjunto, facilitadores culturais como elementos relacionados à Silk Road Marítima, patrimônios culturais imateriais e cultura tradicional como grampos de cabelo decorados com flores e motivos tradicionais do sul de Fujian ajudaram produtores locais a construir seus próprios estilos.

Enquanto isso, suas capacidades de P&D continuam melhorando e novos tecidos de roupas esportivas continuam surgindo, junto com uma gama ampliada de produtos em esportes profissionais, consumo ao ar livre e outras áreas.

Esses esforços ajudaram a cidade a evoluir de um fabricante puro de roupas esportivas e calçados para um pioneiro do setor, construído sobre uma cesta de marcas renomadas de vestuário e calçados como ANTA, 361° e PEAK.

Atualmente, a cidade possui subsegmentos completos para os setores de vestuário e calçado, incluindo fiação, tecelagem, produção de materiais para calçados, moldagem, manufatura, embalagem, logística e marketing.

Nessas circunstâncias, o "Made in Quanzhou" avança em um ritmo mais acelerado rumo à exportação de marcas de produtores locais e ao comércio eletrônico internacional, armazéns no exterior e operações localizadas tornam-se principais facilitadores de crescimento.

Desde 29 de outubro de 2021, quando a Quanzhou Comprehensive Bonded Area iniciou o modo "9610" projetado para atender pequenos operadores B2C de comércio eletrônico internacional, a exportação de bens, incluindo sapatos e vestuário sob esse modo, aumentou notavelmente.

Seu regime logístico, que incorpora serviços logísticos internacionais de linhas e aviação, além das ações relacionadas de facilitação do comércio internacional, também contribuíram muito para melhorar sua capacidade e eficiência de entrega global.

Junto com pontos de venda direta no exterior, centros regionais de operações e equipes localizadas criadas por produtores locais, Quanzhou está vendendo roupas esportivas e calçados estilosos para mais de 100 países e regiões ao redor do mundo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

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FONTE Xinhua Silk Road