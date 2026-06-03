Xinhua Silk Road: cidade do sudeste da China abre novos espaços para vestuário, comércio de calçados por meio da moda e promotores culturais
Notícias fornecidas porXinhua Silk Road
03 jun, 2026, 07:22 GMT
PEQUIM, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, um polo costeiro de fabricação de vestuário e calçados na província de Fujian, no sudeste da China, está expandindo o comércio de roupas esportivas e calçados locais por meio de incentivos à moda e à cultura.
Hoje em dia, a cidade, onde cerca de um terço do vestuário esportivo nacional é produzido, ostenta um vibrante e competitivo grupo industrial têxtil que se destaca não apenas por suas vantagens manufatureiras, mas também por novos motores de crescimento.
A moda, entre outros fatores, é um catalisador eficaz de crescimento. Em março de 2025, Quanzhou propôs, em um plano de ação de 3 anos, criar uma capital internacional da moda até 2027, visando cultivar um novo motor de crescimento para os setores locais de roupas e calçados.
No documento, se comprometeu a forjar uma ecologia única e internacionalizada do setor da moda, aprimorando as forças no setor, design, cultura, comércio, consumo e estilo de vida relacionados à moda.
Com produtores locais líderes atuando em conjunto, facilitadores culturais como elementos relacionados à Silk Road Marítima, patrimônios culturais imateriais e cultura tradicional como grampos de cabelo decorados com flores e motivos tradicionais do sul de Fujian ajudaram produtores locais a construir seus próprios estilos.
Enquanto isso, suas capacidades de P&D continuam melhorando e novos tecidos de roupas esportivas continuam surgindo, junto com uma gama ampliada de produtos em esportes profissionais, consumo ao ar livre e outras áreas.
Esses esforços ajudaram a cidade a evoluir de um fabricante puro de roupas esportivas e calçados para um pioneiro do setor, construído sobre uma cesta de marcas renomadas de vestuário e calçados como ANTA, 361° e PEAK.
Atualmente, a cidade possui subsegmentos completos para os setores de vestuário e calçado, incluindo fiação, tecelagem, produção de materiais para calçados, moldagem, manufatura, embalagem, logística e marketing.
Nessas circunstâncias, o "Made in Quanzhou" avança em um ritmo mais acelerado rumo à exportação de marcas de produtores locais e ao comércio eletrônico internacional, armazéns no exterior e operações localizadas tornam-se principais facilitadores de crescimento.
Desde 29 de outubro de 2021, quando a Quanzhou Comprehensive Bonded Area iniciou o modo "9610" projetado para atender pequenos operadores B2C de comércio eletrônico internacional, a exportação de bens, incluindo sapatos e vestuário sob esse modo, aumentou notavelmente.
Seu regime logístico, que incorpora serviços logísticos internacionais de linhas e aviação, além das ações relacionadas de facilitação do comércio internacional, também contribuíram muito para melhorar sua capacidade e eficiência de entrega global.
Junto com pontos de venda direta no exterior, centros regionais de operações e equipes localizadas criadas por produtores locais, Quanzhou está vendendo roupas esportivas e calçados estilosos para mais de 100 países e regiões ao redor do mundo.
Link original: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992881/13724f92e5fa4782b4a8fbf39f75000b.jpg
FONTE Xinhua Silk Road
Partilhar este artigo