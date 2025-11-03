Xinhua Silk Road : La Déclaration mondiale sur les vins et spiritueux de la vallée de la rivière Chishui est publiée dans la province du Guizhou

BEIJING, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Déclaration mondiale sur les vins et spiritueux de la vallée de la rivière Chishui a été publiée à l'occasion du 2025 Chishui River Forum, qui s'est tenu récemment dans la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine, appelant au développement durable de l'ensemble de l'industrie du vin et des spiritueux.

La Déclaration encourage les entreprises des secteurs du vin et des spiritueux à respecter la nature, à préserver l'écologie, à garantir la qualité et l'héritage culturel, à promouvoir une consommation d'alcool raisonnable et saine, à assumer leurs responsabilités et à servir la société.

Elle souligne également la nécessité pour ces entreprises de poursuivre l'autonomisation technologique et le développement intégré, de favoriser l'ouverture, l'inclusion et le respect mutuel, ainsi que de promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel en vue d'une coexistence et d'une prospérité communes.

La Déclaration a été publiée à un moment où l'industrie mondiale des spiritueux est confrontée à des défis importants, notamment en raison de l'évolution des préférences des consommateurs menée par la jeune génération (en particulier la génération Z), de l'application des technologies numériques dans le processus traditionnel de fabrication des spiritueux, ainsi que de la nécessité de s'internationaliser.

Sous le thème « Interweaving Harmony » (Harmonie entrecroisée), le 2025 Chishui River Forum a attiré près de 400 participants nationaux et étrangers, dont des représentants d'entreprises renommées du secteur des vins et spiritueux et des experts de l'industrie, qui ont échangé leurs points de vue et leurs visions sur le développement de l'industrie mondiale des spiritueux. Le forum a été initié par China Economic Information Service et par China Moutai.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348132.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2810988/Guizhou_Chishui.mp4