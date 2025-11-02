Xinhua Silk Road: 구이저우에서 치수이강 글로벌 파인 와인 증류주 선언문 발표

베이징 2025년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 최근 중국 남서부 구이저우성에서 열린 2025 치수이강 포럼(2025 Chishui River Forum)에서 와인 및 주류 산업 전반에서 지속 가능한 발전을 촉구하는 '글로벌 고급 와인 주류 선언문'이 발표되었다.

이 선언문에는 주류 기업이라면 자연 존중과 생태 보호, 품질 유지, 문화 계승에 동참해야 하며 아울러 합리적이고 건강한 주류 소비를 촉진하고 사회적 책임을 다해야 한다는 내용이 담겼다.

또한 풍력과 주류 기업이 기술 역량 강화와 통합 개발을 추진하고 개방성과 포용성, 상호 존중을 장려하는 가운데 공존과 공동 번영을 위해 교류와 상호 학습을 촉진해야 한다는 내용도 담겼다.

이 선언은 젊은 세대, 특히 Z 세대를 중심으로 한 소비자 선호도의 변화, 전통적인 주류 제조 공정에서의 디지털 기술 적용, 글로벌 진출의 필요성 등으로 전 세계 주류 산업이 큰 도전을 받고 있는 시점에 나온 것이다.

2025 치수이강 포럼은 '조화의 연대'(Interweaving Harmony)를 주제로 열려 유명 와인 및 주류 기업 대표와 업계 전문가 등 국내외 인사 약 400명이 참석해 글로벌 주류 산업 발전을 위한 의견과 비전을 교환했다. 중국경제정보청(China Economic Information Service)과 중국무타이(China Moutai)에서 공동 주관했다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/348132.html

SOURCE Xinhua Silk Road