Xinhua Silk Road: Declaración mundial sobre vinos finos y bebidas espirituosas de primera calidad del Río Chishui publicada en Guizhou

PEKÍN, 3 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La declaración del Río Chishui sobre vinos finos y bebidas espirituosas de primera calidad se publicó durante el Foro del Río Chishui 2025, celebrado recientemente en la provincia de Guizhou, al suroeste de China, en el que se hizo un llamamiento al desarrollo sostenible de todo el sector de vinos y licores.

La declaración insta a las empresas de vinos y bebidas espirituosas a respetar la naturaleza, proteger el medio ambiente, mantener la calidad y preservar la cultura, promover el consumo racional y saludable de bebidas alcohólicas, cumplir con sus responsabilidades y servir a la sociedad.

Además, la declaración destaca en la necesidad de que las empresas de vinos y bebidas espirituosas consigan empoderamiento tecnológico y desarrollo integrado, promuevan la apertura, la inclusión y el respeto mutuo, fomenten los intercambios y el aprendizaje mutuo para la coexistencia y la prosperidad común.

La declaración se publicó en un momento en el que la industria mundial de licores se enfrenta a importantes desafíos debido al cambio en preferencias de los consumidores impulsado por las generaciones más jóvenes, en especial la generación Z, la aplicación de tecnologías digitales en los procesos tradicionales de elaboración de bebidas alcohólicas y la necesidad de internacionalizarse.

Con el tema "Armonía interconectada", el Foro del Río Chishui 2025 atrajo a casi 400 participantes nacionales y extranjeros, entre los que se encontraban representantes de empresas vitivinícolas y licoreras de renombre y expertos del sector, para intercambiar opiniones y visiones sobre el desarrollo del sector licorero mundial. El foro fue iniciado por China Economic Information Service y China Moutai.

