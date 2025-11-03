Xinhua Silk Road: Declaración mundial de vinos y licores finos del río Chishui emitida en Guizhou

PEKÍN, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Declaración Mundial de Vinos y Licores Finos del Río Chishui se emitió durante el Foro del Río Chishui 2025 celebrado recientemente en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, haciendo un llamado al desarrollo sostenible de toda la industria del vino y los licores.

La Declaración insta a las empresas de vino y bebidas alcohólicas a respetar la naturaleza y salvaguardar la ecología, mantener la calidad y preservar la cultura, promover un consumo racional y saludable de alcohol, y cumplir con sus responsabilidades y servir a la sociedad.

También subraya la necesidad de que las empresas de vino y licores busquen el empoderamiento tecnológico y el desarrollo integrado, fomenten la apertura, la inclusión y el respeto mutuo, y promuevan los intercambios y el aprendizaje mutuo para la coexistencia y la prosperidad común.

La Declaración se emitió en un momento en que la industria mundial de licores atraviesa importantes desafíos debido al cambio en las preferencias de los consumidores, liderado por la generación más joven, especialmente la Generación Z, la aplicación de tecnologías digitales en el proceso tradicional de elaboración de licores, así como las necesidades de la globalización.

Con el lema "Entrelazando la armonía", el Foro del Río Chishui 2025 atrajo a casi 400 participantes nacionales e internacionales, entre ellos representantes de reconocidas empresas de vinos y licores y expertos del sector, para intercambiar opiniones y perspectivas sobre el desarrollo de la industria mundial de licores. El foro fue organizado por el Servicio de Información Económica de China y la Corporación de Bebidas Alcohólicas de China (China Moutai).

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348132.html

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2810988/Guizhou_Chishui.mp4