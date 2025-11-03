Xinhua Silk Road: Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses in Guizhou veröffentlicht

News provided by

Xinhua Silk Road

Nov 03, 2025, 15:30 ET

BEIJING, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Die „Global Fine Wines & Spirits Declaration of Chishui River" (Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses) wurde während des Chishui River Forum 2025, das kürzlich in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfand, veröffentlicht und ruft zur nachhaltigen Entwicklung der gesamten Wein- und Spirituosenbranche auf.

Continue Reading

In der Erklärung werden Wein- und Spirituosenunternehmen aufgefordert, die Natur zu respektieren und die Ökologie zu schützen, Qualität zu wahren sowie das Kulturerbe zu pflegen, für einen vernünftigen und gesunden Alkoholkonsum einzutreten sowie Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Sie betont zudem die Notwendigkeit, dass Wein- und Spirituosenunternehmen technologische Innovation und integrierte Entwicklung vorantreiben, Offenheit, Inklusion sowie gegenseitigen Respekt fördern und Austausch sowie gegenseitiges Lernen für Koexistenz und gemeinsamen Wohlstand unterstützen.

Die Erklärung wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der die globale Spirituosenindustrie aufgrund der veränderten Verbraucherpräferenzen der jüngeren Generation, insbesondere der Generation Z, der Anwendung digitaler Technologien im traditionellen Spirituosenherstellungsprozess sowie der Notwendigkeit der Globalisierung vor großen Herausforderungen steht.

Das Chishui River Forum 2025 stand unter dem Motto „Interweaving Harmony" (Verflochtene Harmonie) und zog beinahe 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland an, darunter Vertreter renommierter Wein- und Spirituosenunternehmen sowie Branchenexperten, um sich über die Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie auszutauschen. Das Forum wurde vom China Economic Information Service und China Moutai initiiert.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348132.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2810988/Guizhou_Chishui.mp4

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road: Declaración mundial de vinos y licores finos del río Chishui emitida en Guizhou

Xinhua Silk Road: Declaración mundial de vinos y licores finos del río Chishui emitida en Guizhou

La Declaración Mundial de Vinos y Licores Finos del Río Chishui se emitió durante el Foro del Río Chishui 2025 celebrado recientemente en la...
Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025 concluye con resultados fructíferos

Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025 concluye con resultados fructíferos

La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025 concluyó el jueves con un evento temático sobre la cooperación internacional para la resiliencia ...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Beers, Wines and Spirits

Beers, Wines and Spirits

Beverages

Beverages

Broadcast Tech

Broadcast Tech

News Releases in Similar Topics