Xinhua Silk Road: Dehua apresenta três visões em Genebra, promovendo intercâmbio cultural e cooperação industrial

PEQUIM, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Mais de 30 peças finas de porcelana branca de Dehua estrearam no Palais des Nations, em Genebra, em 24 de fevereiro, destacando a vitalidade contemporânea do artesanato tradicional chinês.

As exposições, que combinaram estética tradicional com design contemporâneo, atraíram funcionários da ONU, diplomatas em Genebra e representantes da China e da Suíça, destacando o charme único da cultura cerâmica chinesa.

A foto mostra Fang Junqin, chefe do Partido do Condado de Dehua, na província de Fujian, sudeste da China, apresentando porcelana branca de Dehua a convidados internacionais em Genebra, Suíça, em 24 de fevereiro de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante um simpósio sobre governança global e desenvolvimento empresarial de alta qualidade, o Condado de Dehua, na província de Fujian, sudeste da China, realizou um evento de promoção para "Blanc de Chine • Porcelana de Dehua", marcando seus esforços para alinhar o patrimônio cultural ao desenvolvimento global e impulsionar o crescimento industrial de alta qualidade.

Enquanto isso, também foi inaugurado um centro de promoção para "Blanc de Chine • Porcelana de Dehua". Fang Junqin, chefe do Partido do Condado de Dehua, afirmou que a inauguração do centro marca um passo importante para que a cerâmica de Dehua expanda ainda mais sua presença no mercado europeu.

Com um polo industrial cerâmico que supera 76 bilhões de yuans e produtos exportados para mais de 190 países e regiões, Dehua se consolidou como um importante centro de produção e inovação. O condado estabeleceu uma cadeia industrial completa que abrange design, fabricação e marketing, apoiada por tecnologias avançadas como design assistido por IA e impressão 3D.

Dehua também fortaleceu a construção de marcas globais e a proteção da propriedade intelectual, tendo sua experiência reconhecida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual como um caso modelo em proteção de direitos autorais.

Durante o evento de promoção, Fang apresentou três visões para a cooperação internacional: construir um ateliê criativo global para designers, fomentar intercâmbios de longo prazo com museus e instituições culturais e expandir parcerias comerciais mutuamente benéficas.

Dehua, ao avançar rumo à meta de construir um polo industrial de 100 bilhões de yuans, continuará a ter a cultura como sua alma, a indústria como sua base e a cooperação como sua ponte, tornando o tom suave do "Blanc de Chine" um vínculo que conecta o mundo e levando sua requintada porcelana a mais consumidores internacionais, segundo Fang.

