- Xinhua Silk Road: Dehua presenta tres exhibiciones en Ginebra, con las que busca promover el intercambio cultural y la cooperación industrial

BEIJING, 1 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Más de 30 finas piezas de porcelana blanca Dehua debutaron en el Palacio de las Naciones en Ginebra el 24 de febrero, resaltando la vitalidad contemporánea de la artesanía tradicional china.

Las exhibiciones que combinan la estética tradicional con el diseño contemporáneo atrajeron a funcionarios de la ONU, diplomáticos en Ginebra y representantes de China y Suiza, mostrando el encanto único de la cultura cerámica china.

Photo shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province, presenting Dehua white porcelain to international guests in Geneva, Switzerland, on Feb. 24, 2026.

Durante un simposio sobre gobernanza global y desarrollo empresarial de alta calidad, el condado de Dehua en la provincia de Fujian, sudeste de China, celebró un evento de promoción de "Blanc de Chine • Porcelana de Dehua", marcando sus esfuerzos por alinear el patrimonio cultural con el desarrollo global y promover el crecimiento industrial de alta calidad.

A su vez, también se inauguró un centro de promoción de "Blanc de Chine • Porcelain from Dehua". Fang Junqin, jefe del Partido del condado de Dehua, afirmó que la inauguración del centro marca un paso clave para la expansión de la cerámica Dehua en el mercado europeo.

Con un clúster industrial cerámico que supera los 76.000 millones de yuanes y productos exportados a más de 190 países y regiones, Dehua se ha convertido en un centro clave de producción e innovación. El condado ha establecido una cadena industrial integral que abarca el diseño, la fabricación y la comercialización, con el apoyo de tecnologías avanzadas como el diseño asistido por IA y la impresión 3D.

Dehua también ha fortalecido la construcción de marca global y la protección de la propiedad intelectual, con su experiencia reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como un caso modelo en protección de derechos de autor.

En el evento de promoción, Fang describió tres visiones para la cooperación internacional: construir un taller creativo global para diseñadores, fomentar intercambios a largo plazo con museos e instituciones culturales y expandir asociaciones comerciales mutuamente beneficiosas.

A medida que Dehua avanza hacia el objetivo de construir un clúster industrial de 100 mil millones de yuanes, seguirá tomando la cultura como su alma, la industria como su base y la cooperación como su puente, haciendo del suave tono de "Blanc de Chine" un vínculo que conecte al mundo y lleve su exquisita cerámica a más consumidores internacionales, según Fang.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349646.html