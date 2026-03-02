Xinhua Silk Road : Dehua dévoile ses trois visions à Genève pour promouvoir les échanges culturels et la coopération industrielle

PÉKIN, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Plus de 30 pièces de porcelaine blanche de Dehua ont été présentées au Palais des Nations à Genève le 24 février, mettant en évidence la vitalité contemporaine de l'artisanat chinois traditionnel.

Les expositions mêlant esthétique traditionnelle et design contemporain ont attiré des officiels des Nations unies, des diplomates à Genève et des représentants de la Chine et de la Suisse, mettant en valeur le charme unique de la culture chinoise de la céramique.

Photo shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province, presenting Dehua white porcelain to international guests in Geneva, Switzerland, on Feb. 24, 2026.

Lors d'un symposium sur la gouvernance mondiale et le développement d'entreprises de haute qualité, le comté de Dehua, dans la province de Fujian, dans le sud-est de la Chine, a organisé un événement promotionnel pour « Blanc de Chine • Porcelaine de Dehua », marquant ses efforts pour aligner le patrimoine culturel sur le développement mondial et promouvoir une croissance industrielle de haute qualité.

En parallèle, un centre de promotion pour « Blanc de Chine • Porcelaine de Dehua » a également été inauguré. Fang Junqin, chef du parti du comté de Dehua, a déclaré que le lancement du centre marque une étape clé dans l'expansion de la céramique de Dehua sur le marché européen.

Avec un secteur de la céramique dépassant les 76 milliards de yuans et des produits exportés dans plus de 190 pays et régions, Dehua est devenu un centre de production et d'innovation de premier plan. Le comté a mis en place une chaîne industrielle complète couvrant la conception, la fabrication et la commercialisation, soutenue par des technologies de pointe telles que la conception assistée par l'IA et l'impression 3D.

Dehua a également renforcé la construction d'une marque mondiale et la protection de la propriété intellectuelle, son expérience étant reconnue par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle comme un cas modèle en matière de protection des droits d'auteur.

Lors de l'événement promotionnel, Fang a présenté trois visions de la coopération internationale : établir un atelier mondial de création pour les designers, favoriser les échanges à long terme avec les musées et les institutions culturelles, et développer des partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques.

À mesure que Dehua progresse vers l'objectif de construire un pôle industriel de 100 milliards de yuans, elle continuera à considérer la culture comme son âme, l'industrie comme son fondement et la coopération comme sa passerelle, faisant de la douce teinte du « Blanc de Chine » un lien qui relie le monde et permet à ses céramiques exquises de toucher davantage de consommateurs internationaux, selon Fang.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/349646.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922750/ece16db5420943edace0923ccea8b3ea.jpg