Xinhua Silk Road: Dehua presenta tres visiones en Ginebra, con lo que fomenta el intercambio cultural y la cooperación industrial

PEKÍN, 1 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Más de 30 piezas de porcelana blanca fina de Dehua se exhibieron por primera vez en el Palacio de las Naciones de Ginebra el 24 de febrero, lo que destaca la vitalidad contemporánea de la artesanía tradicional china.

Las piezas exhibidas, que combinan la estética tradicional con el diseño contemporáneo, atrajeron a funcionarios de la ONU, diplomáticos en Ginebra y representantes de China y Suiza, con lo cual se resaltó el encanto único de la cultura cerámica china.

La foto muestra a Fang Junqin, jefe del partido del condado de Dehua, en la provincia de Fujian, al sureste de China, mientras presenta porcelana blanca de Dehua a invitados internacionales en Ginebra, Suiza, el 24 de febrero de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante un simposio acerca de la gobernanza mundial y el desarrollo de empresas de alta calidad, el condado de Dehua, en la provincia de Fujian, al sureste de China, llevó a cabo un evento de promoción de "Blanc de Chine • Porcelana de Dehua", lo cual marcó sus esfuerzos por alinear el patrimonio cultural con el desarrollo mundial y fomentar el crecimiento industrial de alta calidad.

Mientras tanto, también se inauguró un centro de promoción de "Blanc de Chine • Porcelana de Dehua". Fang Junqin, jefe del partido del condado de Dehua, afirmó que el lanzamiento del centro representa un paso clave para que la cerámica de Dehua continúe su expansión en el mercado europeo.

Con un conglomerado industrial cerámico que supera los 76.000 millones de yuanes y productos que se exportan a más de 190 países y regiones, Dehua se ha convertido en un centro fundamental de producción e innovación. El condado estableció una cadena industrial completa que abarca el diseño, la fabricación y la comercialización, respaldada por tecnologías avanzadas, como el diseño asistido por IA y la impresión 3D.

Dehua también fortaleció la creación de marca global y la protección de la propiedad intelectual; su experiencia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como un caso modelo en materia de protección de los derechos de autor.

En el evento de promoción, Fang describió tres visiones para la cooperación internacional: la creación de un taller creativo mundial para diseñadores, el fomento de intercambios a largo plazo con museos e instituciones culturales y la expansión de asociaciones comerciales de beneficio mutuo.

A medida que Dehua avanza hacia la meta de construir un conglomerado industrial de 100.000 millones de yuanes, seguirá tomando la cultura como su alma, la industria como su base y la cooperación como su puente. De esta manera, convertirá el tono suave de "Blanc de Chine" en un vínculo que conecte al mundo y permitirá que su exquisita cerámica llegue a más consumidores internacionales, según señaló Fang.

