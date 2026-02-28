Xinhua Silk Road: Dehua stellt in Genf drei Visionen vor, die den kulturellen Austausch und die industrielle Zusammenarbeit fördern

BEIJING, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Mehr als 30 feine Stücke aus weißem Dehua-Porzellan wurden am 24. Februar im Palais des Nations in Genf vorgestellt und unterstrichen die zeitgenössische Vitalität der traditionellen chinesischen Handwerkskunst.

Die Exponate, die traditionelle Ästhetik mit zeitgenössischem Design verbinden, zogen UN-Mitarbeiter, Diplomaten in Genf sowie Vertreter aus China und der Schweiz an und zeigten den einzigartigen Charme der chinesischen Keramikkultur.

Photo shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province, presenting Dehua white porcelain to international guests in Geneva, Switzerland, on Feb. 24, 2026.

Im Rahmen eines Symposiums über globale Governance und die Entwicklung hochwertiger Unternehmen veranstaltete der Kreis Dehua in der südostchinesischen Provinz Fujian eine Werbeveranstaltung unter dem Motto „Blanc de Chine • Porzellan aus Dehua", um das kulturelle Erbe mit der globalen Entwicklung in Einklang zu bringen und ein hochwertiges industrielles Wachstum zu fördern.

Ein Werbezentrum für „Blanc de Chine • Porzellan aus Dehua" wurde ebenfalls eingeweiht. Fang Junqin, Parteichef des Kreises Dehua, sagte, die Eröffnung des Zentrums sei ein wichtiger Schritt für die weitere Expansion von Dehua Ceramics auf dem europäischen Markt.

Mit einem keramischen Industriecluster im Wert von über 76 Milliarden Yuan und Produkten, die in mehr als 190 Länder und Regionen exportiert werden, hat sich Dehua zu einem wichtigen Produktions- und Innovationszentrum entwickelt. Der Landkreis hat eine vollständige industrielle Kette aufgebaut, die Design, Herstellung und Marketing umfasst und durch fortschrittliche Technologien wie KI-gestütztes Design und 3D-Druck unterstützt wird.

Dehua hat auch den globalen Markenaufbau und den Schutz des geistigen Eigentums gestärkt, wobei seine Erfahrung von der Weltorganisation für geistiges Eigentum als Modellfall für den Schutz des Urheberrechts anerkannt wurde.

Auf der Werbeveranstaltung skizzierte Fang drei Visionen für die internationale Zusammenarbeit: Aufbau einer globalen Kreativwerkstatt für Designer, Förderung des langfristigen Austauschs mit Museen und Kultureinrichtungen und Ausbau von Handelspartnerschaften zum gegenseitigen Nutzen.

Auf dem Weg zu einem 100-Milliarden-Yuan-Industriecluster wird Dehua weiterhin die Kultur als Seele, die Industrie als Fundament und die Zusammenarbeit als Brücke nutzen, um den sanften Farbton des „Blanc de Chine" zu einem Band zu machen, das die Welt verbindet und die exquisite Keramik zu mehr internationalen Verbrauchern bringt, so Fang.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/349646.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922750/ece16db5420943edace0923ccea8b3ea.jpg