Xinhua Silk Road: El diálogo promueve el aprendizaje mutuo y los intercambios entre los patrimonios culturales de Liangzhu y Samarcanda

BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 6 de julio se celebró un evento de diálogo entre civilizaciones en medio de las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu en Hangzhou, provincia de Zhejiang, en el este de China, y la histórica ciudad de Samarcanda en Uzbekistán, con el objetivo de promover el aprendizaje mutuo y los intercambios entre civilizaciones.

La foto muestra la montaña Damojiao en las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu. (Por Zhu Chengqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En el marco de una serie de eventos del programa "Liangzhu y el mundo", el diálogo atrajo a más de 100 participantes de China y Uzbekistán, quienes se reunieron en las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu, en Hangzhou, para debatir temas como los valores patrimoniales, la conservación y la gestión, y los enfoques para revitalizar el patrimonio cultural.

Las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu se descubrieron por primera vez en 1936 en el curso inferior del río Yangtsé, el río más largo de China, y se inscribieron como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019. La histórica ciudad de Samarcanda, considerada una encrucijada de culturas a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001.

El diálogo no solo proporcionó una plataforma de alto nivel para los intercambios entre las dos ciudades, sino que también marcó la primera vez que el programa "Liangzhu y el mundo" se asocia con un lugar de Asia considerado patrimonio mundial.

Durante el diálogo, los participantes abordaron temas centrados en la revitalización del patrimonio y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones de las ciudades de la Ruta de la Seda, la consolidación de la cooperación entre China y Uzbekistán en la investigación arqueológica, la conservación de yacimientos arqueológicos, las tecnologías digitales y la integración de la cultura y el turismo, para ofrecer un modelo asiático para la conservación coordinada del patrimonio mundial y el diálogo entre civilizaciones.

Antes del diálogo, la delegación uzbeka visitó las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu y un centro de monitoreo del patrimonio mundial, donde exploraron el enfoque integral de Liangzhu para la conservación del patrimonio y la participación pública con la ayuda de tecnologías digitales, incluidas gafas inteligentes con inteligencia artificial.

Farhod Nishonov, vicealcalde de Samarcanda, elogió el modelo de conservación sistemática de Liangzhu, al afirmar que ofrece una valiosa experiencia para la gestión de Samarcanda. Según indicó, Samarcanda se inspiraría en las prácticas de Liangzhu y, al aprovechar la relación como cuidades hermanas con Hangzhou, promovería exposiciones conjuntas, intercambios culturales y turísticos bidireccionales y programas de intercambio juvenil.

"Este es el quinto año desde la inauguración del programa 'Liangzhu y el Mundo'. Esperamos no solo compartir la experiencia de Liangzhu en la conservación del patrimonio, sino también aprender de las ciudades de Asia Central en la operación y gestión del patrimonio, para acercar a la gente de nuestros dos países a través de estos dos hitos de la civilización", señaló Yang Xiaoping, subdirector del Comité de Gestión de las Ruinas Arqueológicas de la ciudad de Liangzhu.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005360/Liangzhu.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road