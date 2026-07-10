El diálogo promueve el aprendizaje mutuo y los intercambios entre Liangzhu y Samarcanda

- Xinhua Silk Road: El diálogo promueve el aprendizaje mutuo y los intercambios entre los patrimonios culturales de Liangzhu y Samarcanda

PEKÍN, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 6 de julio se celebró un evento de diálogo entre civilizaciones entre las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu en Hangzhou, provincia de Zhejiang, en el este de China, y la histórica ciudad de Samarcanda en Uzbekistán, con el objetivo de promover el aprendizaje mutuo y los intercambios entre civilizaciones.

Photo shows the Damojiao Mountain in the Archaeological Ruins of Liangzhu City. (By Zhu Chengqi)

Formando parte de una serie de eventos del programa "Liangzhu y el Mundo", el diálogo sirvió para atraer a más de 100 participantes de China y Uzbekistán, quienes se reunieron en las Ruinas Arqueológicas de la Ciudad de Liangzhu, en Hangzhou, para debatir temas como los valores patrimoniales, la conservación y la gestión, y las estrategias para la revitalización del patrimonio cultural.

Descubiertas en el año 1936 en el curso inferior del río Yangtsé, el más largo de China, las Ruinas Arqueológicas de la Ciudad de Liangzhu fueron inscritas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019. La histórica ciudad de Samarcanda, considerada un cruce de culturas a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001.

El diálogo no solo proporcionó una plataforma de alto nivel para el intercambio entre ambas ciudades, sino que también marcó la primera vez que el programa "Liangzhu y el Mundo" se asoció con un sitio asiático declarado Patrimonio de la Humanidad.

Durante el diálogo, los participantes abordaron temas centrados en la revitalización del patrimonio y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones de las ciudades de la Ruta de la Seda, la consolidación de la cooperación entre China y Uzbekistán en investigación arqueológica, la conservación de yacimientos arqueológicos, las tecnologías digitales y la integración de la cultura y el turismo, ofreciendo un modelo asiático para la conservación coordinada del patrimonio mundial y el diálogo entre civilizaciones.

Antes del diálogo, la delegación uzbeka llevó a cabo la visita de las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liangzhu y un centro de monitoreo del patrimonio mundial, donde exploraron el enfoque integral de Liangzhu para la conservación del patrimonio y la participación ciudadana con la ayuda de tecnologías digitales, incluyendo gafas inteligentes con inteligencia artificial.

Farhod Nishonov, vicealcalde de Samarcanda, elogió el modelo de conservación sistemática de Liangzhu, afirmando que ofrece una valiosa experiencia para la gestión de Samarcanda. Añadió que Samarcanda se inspiraría en las prácticas de Liangzhu y, aprovechando el hermanamiento con Hangzhou, promovería exposiciones conjuntas, intercambios culturales y turísticos bidireccionales y programas de intercambio juvenil.

"Este es el quinto año desde la inauguración del programa "Liangzhu y el Mundo". Esperamos no solo compartir la experiencia de Liangzhu en la conservación del patrimonio, sino también aprender de las ciudades de Asia Central en la gestión y operación del patrimonio, acercando así a los pueblos de nuestros dos países a través de estos dos hitos de la civilización", declaró Yang Xiaoping, subdirector del Comité de Gestión de las Ruinas Arqueológicas de la Ciudad de Liangzhu.

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