Xinhua Silk Road : Le dialogue favorise l'apprentissage mutuel et les échanges entre les patrimoines culturels de Liangzhu et de Samarcande

PÉKIN, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Un événement de dialogue interculturel entre les vestiges archéologiques de la cité de Liangzhu à Hangzhou, dans la province du Zhejiang (Chine orientale), et la ville historique de Samarcande, en Ouzbékistan, s'est tenu le 6 juillet, dans le but de promouvoir l'apprentissage mutuel et les échanges entre les civilisations.

Photo shows the Damojiao Mountain in the Archaeological Ruins of Liangzhu City. (By Zhu Chengqi)

Dans le cadre d'une série d'événements du programme « Liangzhu and the World » (Liangzhu et le monde), le dialogue a attiré plus de 100 participants de Chine et d'Ouzbékistan, qui se sont réunis dans les ruines archéologiques de la cité de Liangzhu, à Hangzhou, pour discuter de sujets tels que les valeurs patrimoniales, la conservation et la gestion du patrimoine, ou encore les approches de revitalisation des patrimoines culturels.

Découvertes en 1936 dans le cours inférieur du Yangtsé, le plus long fleuve de Chine, les ruines archéologiques de la cité de Liangzhu ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Considérée comme un carrefour des cultures le long de l'ancienne Route de la Soie, la ville historique de Samarcande a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001.

Ce dialogue a non seulement offert une tribune de haut niveau pour les échanges entre les deux villes, mais a également marqué la première collaboration du programme « Liangzhu and the World » avec un autre site asiatique du patrimoine mondial.

Au cours du dialogue, les participants ont abordé des sujets axés sur la revitalisation du patrimoine et l'apprentissage mutuel entre les civilisations des villes de la Route de la Soie, le renforcement de la coopération sino-ouzbèke en matière de recherche archéologique, la conservation des sites en terre, les technologies numériques et l'intégration de la culture et du tourisme, proposant ainsi un modèle asiatique de conservation coordonnée du patrimoine mondial et de dialogue entre les civilisations.

En amont du dialogue, la délégation ouzbèke a visité les ruines archéologiques de la cité de Liangzhu et un centre de surveillance du patrimoine mondial, où elle a pu découvrir l'approche intégrée adoptée à Liangzhu en matière de conservation du patrimoine et d'engagement du public à l'aide de technologies numériques, notamment des lunettes intelligentes alimentées par l'IA.

Farhod Nishonov, adjoint au maire de Samarcande, a salué le modèle de conservation systématique de Liangzhu, affirmant qu'il constituait une expérience précieuse pour la gestion de Samarcande. Il a déclaré que Samarcande s'appuierait sur les pratiques en vigueur à Liangzhu et, profitant du jumelage avec Hangzhou, encouragerait la tenue d'expositions conjointes, les échanges culturels et touristiques bilatéraux, ainsi que les programmes d'échanges ciblant la jeunesse.

« Voilà cinq ans que le programme "Liangzhu and the World" a été lancé. Nous espérons non seulement partager l'expérience de Liangzhu dans le domaine de la conservation du patrimoine, mais aussi tirer des enseignements des villes d'Asie centrale pour l'exploitation et la gestion du patrimoine, afin de rapprocher les peuples de nos deux pays à travers ces deux joyaux civilisationnels », déclare Yang Xiaoping, directeur adjoint du Comité de gestion des vestiges archéologiques de la cité de Liangzhu.

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