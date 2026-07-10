Xinhua Silk Road：対話を通じて良渚とサマルカンドの文化遺産間の相互学習と交流を促進

北京、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- 文明間の相互学習と交流を促進することを目的とした、中国東部の浙江省杭州市にある良渚古城遺跡とウズベキスタンの歴史都市サマルカンドとの間の文明間対話イベントが7月6日に開催されました。

「良渚と世界（Liangzhu and the World）」プログラムの一連のイベントの一環として、この対話には中国とウズベキスタンから100人以上の参加者が杭州の良渚古城遺跡に集まり、遺産の価値、保存と管理、および文化遺産の活性化へのアプローチを含むトピックについて議論しました。

Photo shows the Damojiao Mountain in the Archaeological Ruins of Liangzhu City. (By Zhu Chengqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

1936年に中国最長の河川である長江の下流域で初めて発見された良渚古城遺跡は、2019年にUNESCO世界遺産に登録されました。古代のシルクロード沿いの文化の交差点と見なされている歴史都市サマルカンドは、2001年にUNESCO世界遺産リストに登録されました。

この対話は両都市間の交流のためのハイレベルなプラットフォームを提供しただけでなく、「良渚と世界（Liangzhu and the World）」プログラムがアジアの世界遺産と提携した初めての事例となりました。

対話の中で、参加者はシルクロード都市の文明間の相互学習と遺産の活性化、考古学研究における中国・ウズベキスタン協力の強化、土質遺構の保存、デジタル技術、および文化と観光の融合に焦点を当てたトピックについて議論し、協調的な世界遺産保存と文明間対話のためのアジアモデルを提示しました。

対話に先立ち、ウズベキスタン代表団は良渚古城遺跡と世界遺産モニタリングセンターを訪問し、AI搭載のスマートグラスを含むデジタル技術の助けを借りた、遺産保存と市民参加に対する良渚の統合的なアプローチを視察しました。

サマルカンドの副市長であるFarhod Nishonov氏は、良渚の体系的な保存モデルを高く評価し、それがサマルカンドの管理に貴重な経験を提供すると述べました。同氏はサマルカンドが良渚の実践を参考にし、杭州との姉妹都市関係を活用して、共同展示会、双方向の文化・観光交流、および青少年交流プログラムを推進すると述べました。

「『良渚と世界（Liangzhu and the World）』プログラムが始まってから、今年で5年目となります。私たちは遺産保存における良渚の経験を共有するだけでなく、遺産の運営と管理において中央アジアの都市から学び、これら2つの文明のランドマークを通じて両国の人々を近づけることを望んでいます」と、良渚古城遺跡管理委員会の副主任であるYang Xiaoping氏は述べました。

https://en.imsilkroad.com/p/351270.html

SOURCE Xinhua Silk Road