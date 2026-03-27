Xinhua Silk Road: Do consenso à ação, o Sul Global estimula fluxos internacionais de capital ecológico

PEQUIM, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Quando o Fórum de Financiadores do Sul Global de 2026 teve início na quarta-feira, autoridades, banqueiros, líderes empresariais e representantes de organizações internacionais de mais de 30 países e regiões se reuniram aqui com o objetivo de trabalhar em conjunto para fortalecer uma cooperação financeira mais inclusiva e sustentável.

No seu entender, os países do Sul Global requerem atualmente uma cooperação financeira mais forte, e é necessário reunir os pontos fortes e a sabedoria do Sul Global para fortalecer essa cooperação financeira.

A foto mostra uma cena da cerimônia de abertura do Fórum de Financiadores do Sul Global de 2026. (Xinhua/Wang Jiru) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Shahin Mahmudzada, diretor executivo do Banco Central do Azerbaijão, concordou com esses pontos de vista, destacando a importância de estabelecer um ecossistema sólido para o desenvolvimento do setor financeiro e a transição ecológica diante das situações cada vez mais urgentes relacionadas às mudanças climáticas.

Atualmente, a transição ecológica global está migrando de respostas passivas à luta contra as mudanças climáticas para estratégias ativas que buscam a independência energética e a melhoria da eficiência econômica, observou Li Hongyan, vice-chefe da Administração Estatal de Câmbio.

Em tais circunstâncias, o desenvolvimento ecologicamente sustentável continua sendo uma questão que deve ser respondida no âmbito do desenvolvimento comum da humanidade, e o Sul Global está se tornando um polo de valor para o investimento em sustentabilidade, afirmou Wang Zhiheng, presidente do Banco Agrícola da China (ABC).

Em meio à reestruturação das cadeias industriais ecológicas globais, há oportunidades para a China e outros países do Sul Global buscarem uma cooperação vantajosa para todos por meio de uma maior abertura financeira e de uma coordenação financeira ecológica mais profunda, acrescentou Li.

Para promover conjuntamente o desenvolvimento de um financiamento ambiental de alta qualidade e orientar os fluxos globais de capital para setores ecológicos e de baixo carbono, as instituições financeiras chinesas são incentivadas a realizar investimentos ecológicos e de baixo carbono nos países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota, afirmou Lu Lei, vice-governador do Banco Popular da China.

O verde é a cor que define o desenvolvimento de alta qualidade no Sul Global, e os empresários e financiadores chineses estão contribuindo com uma série de soluções sustentáveis e conhecimentos para o desenvolvimento sustentável do Sul Global, afirmou Yang Dongning, vice-presidente do Banco de Exportação e Importação da China.

Sob o tema "Iluminando o Sul Global", o fórum — que teve o Fenjiu Group como parceiro principal, a ABC como parceira estratégica e a Zeekr NEVs como fornecedora de veículos oficiais — foi palco da criação do conselho do fórum, do lançamento da revista bilíngue "Global South Finance" e do início da Mostra de Soluções de Sustentabilidade no Centro Nacional de Informação Financeira, em Pequim.

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FONTE Xinhua Silk Road