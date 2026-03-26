Xinhua Silk Road: Del consenso a la acción, el Sur Global impulsa los flujos internacionales de capital verde

PEKÍN, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando el Foro de Financieros del Sur Global 2026 abrió sus puertas el miércoles, funcionarios, banqueros, líderes empresariales y representantes de organizaciones internacionales de más de 30 países y regiones se reunieron aquí con el objetivo de aunar esfuerzos para impulsar una cooperación financiera más inclusiva y sostenible.

En su opinión, los países del Sur Global exigen actualmente una mayor cooperación financiera y es necesario aunar las fortalezas y la sabiduría de la región para potenciar dicha cooperación.

Photo shows a scene of the opening ceremony of the 2026 Global South Financiers Forum. (Xinhua/Wang Jiru)

Shahin Mahmudzada, director ejecutivo del Banco Central de Azerbaiyán, se hizo eco de estas opiniones, destacando la importancia de construir un ecosistema sólido para el desarrollo financiero y la transición verde ante la creciente urgencia del cambio climático.

Actualmente, la transición verde global está pasando de respuestas pasivas para combatir el cambio climático a estrategias activas que buscan la independencia energética y la mejora de la eficiencia económica, señaló Li Hongyan, subdirector de la Administración Estatal de Divisas.

En estas circunstancias, el desarrollo verde y sostenible sigue siendo una cuestión que debe abordarse en el desarrollo común de la humanidad, y el Sur Global se está convirtiendo en un polo de atracción para la inversión verde, afirmó Wang Zhiheng, presidente del Banco Agrícola de China (ABC).

En medio de la reconfiguración de las cadenas industriales verdes globales, existen oportunidades para que China y otros países del Sur Global busquen una cooperación mutuamente beneficiosa mediante una apertura financiera de alto nivel y una coordinación financiera verde más profunda, añadió Li.

Para impulsar conjuntamente el desarrollo de finanzas verdes de alta calidad y orientar los flujos de capital globales hacia sectores verdes y bajos en carbono, se alienta a las instituciones financieras chinas a realizar inversiones verdes y bajas en carbono en los países socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, declaró Lu Lei, subgobernador del Banco Popular de China.

El verde es el color distintivo del desarrollo de alta calidad del Sur Global, y los empresarios y financieros chinos están contribuyendo con una serie de soluciones sostenibles y conocimientos al desarrollo verde del Sur Global, indicó Yang Dongning, vicepresidente del Banco de Exportación e Importación de China.

Bajo el lema "Iluminando el Sur Global", el foro, con Fenjiu Group como socio principal, ABC como socio estratégico y Zeekr NEVs como vehículos designados, fue testigo del establecimiento del consejo del foro, el lanzamiento de la revista bilingüe Global South Finance y el inicio de la Exhibición de Soluciones de Sostenibilidad en el Centro Nacional de Información Financiera en Pekín.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349911.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943103/7e8744f02275486f878a0075a9ea6779.jpg