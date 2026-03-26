Xinhua Silk Road: Vom Konsens zum Handeln - globaler Süden treibt internationale grüne Kapitalströme an

BEIJING, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Als das 2026 Global South Financiers Forum am Mittwoch eröffnet wurde, kamen Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Verwaltung, Bankfachleute, führende Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft und Vertreterinnen und Vertreter internationaler Organisationen aus mehr als 30 Ländern und Regionen mit dem Ziel zusammen, sich gemeinsam für eine integrativere und nachhaltigere finanzielle Zusammenarbeit einzusetzen.

Photo shows a scene of the opening ceremony of the 2026 Global South Financiers Forum. (Xinhua/Wang Jiru)

Dabei wurde betont, dass die Länder des Globalen Südens derzeit eine stärkere finanzielle Zusammenarbeit benötigen und es notwendig ist, Kräfte und Wissen zu bündeln, um dies zu erreichen.

Shahin Mahmudzada, Executive Director der Zentralbank von Aserbaidschan, schloss sich diesr Auffassung an und betonte die Bedeutung des Aufbaus eines soliden Ökosystems für die Entwicklung des Finanzwesens und der grünen Wandels angesichts des dringenden Handlungsbedarfs in Verbindung mit dem fortschreitenden Klimawandel.

Derzeit verlagert sich der globale grüne Wandel von passiven Reaktionen zur Bekämpfung des Klimawandels hin zu aktiven Strategien, die auf Energieunabhängigkeit und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz abzielen, so Li Hongyan, stellvertretende Leiterin der chinesischen State Administration of Foreign Exchange.

Unter diesen Umständen bleibt eine grüne und nachhaltige Entwicklung eine Frage, die im Rahmen der gemeinsamen Entwicklung der Menschheit beantwortet werden muss, und der globale Süden entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Schwerpunkt für grüne Investitionen, so Wang Zhiheng, Präsident der Agricultural Bank of China (ABC).

Im Zuge der Umgestaltung globaler grüner Industrieketten bieten sich für China und andere Länder des globalen Südens Gelegenheiten, durch eine finanzielle Öffnung auf hohem Niveau und eine engere Koordinierung grüner Finanzen eine Zusammenarbeit anzustreben, von der beide Seiten profitieren können, so Li weiter.

Um die Entwicklung hochwertiger grüner Finanzierungen zu fördern und die globalen Kapitalströme in grüne und kohlenstoffarme Sektoren zu lenken, werden chinesische Finanzinstitute ermutigt, grüne und kohlenstoffarme Investitionen in den Partnerländern der neuen Seidenstraße zu tätigen, sagte Lu Lei, stellvertretender Gouverneur der People's Bank of China.

Grün ist die bestimmende Farbe für eine qualitativ hochwertige Entwicklung des globalen Südens, und chinesische Unternehmer und Finanziers tragen mit einer Reihe nachhaltiger Lösungen und Know-how zur grünen Entwicklung des globalen Südens bei, sagte Yang Dongning, Vizepräsident der Export-Import Bank of China.

Unter dem Motto „Illuminating Global South" wurde im Rahmen des Forums, an dem die Fenjiu Group als Hauptpartner, ABC als strategischer Partner und Zeekr NEVs als Fahrzeug-Sponsor teilnahmen, ein Forumsrat gegründet, das zweisprachige Global South Finance Journal herausgegeben und das Sustainability Solutions Showcase im National Financial Information Center in Peking eröffnet.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/349911.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943103/7e8744f02275486f878a0075a9ea6779.jpg