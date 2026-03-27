Xinhua Silk Road: Del consenso a las acciones, el Sur Global impulsa los flujos internacionales de capital verde

PEKÍN, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando el miércoles se inauguró el Foro de Financieros del Sur Global 2026, funcionarios, banqueros, líderes de empresas y representantes de organizaciones internacionales de más de 30 países y regiones se reunieron aquí con el objetivo de unir fuerzas para impulsar una cooperación financiera más inclusiva y sostenible.

En su opinión, los países del Sur Global exigen en este momento una cooperación financiera más sólida, y es necesario unir las fuerzas y la sabiduría del Sur Global para mejorar la cooperación financiera en este ámbito.

La fotografía muestra una escena de la ceremonia de apertura del Foro de Financieros del Sur Global 2026. (Xinhua/Wang Jiru) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Shahin Mahmudzada, director ejecutivo del Banco Central de Azerbaiyán, respaldó estas opiniones, y destacó la importancia de crear un ecosistema sólido para el desarrollo de las finanzas y la transición verde ante las situaciones cada vez más apremiantes derivadas del cambio climático.

En la actualidad, la transición verde mundial está pasando de respuestas pasivas para combatir el cambio climático a estrategias activas que buscan la independencia energética y la mejora de la eficiencia económica, señaló Li Hongyan, subdirectora de la Administración Estatal de Divisas.

En este contexto, el desarrollo verde y sostenible sigue siendo una cuestión que debe abordarse en el marco del desarrollo común de la humanidad, y el Sur Global se está convirtiendo en una zona de gran atracción para la inversión verde, afirmó Wang Zhiheng, presidente del Banco Agrícola de China (ABC).

En medio de la reestructuración de las cadenas industriales verdes mundiales, existen oportunidades para que China y otros países del Sur Global busquen una cooperación beneficiosa para todas las partes mediante una apertura financiera de alto nivel y una coordinación financiera verde más profunda, agregó Li.

Con el fin de impulsar conjuntamente el desarrollo de las finanzas verdes de alta calidad y orientar los flujos de capital mundiales hacia los sectores verdes y de bajas emisiones de carbono, se alienta a las instituciones financieras chinas a realizar inversiones verdes y de bajas emisiones de carbono en los países socios de la Iniciativa La Franja y La Ruta declaró Lu Lei, subgobernador del Banco Popular de China.

El verde es el color que define el desarrollo de alta calidad del Sur Global, y los empresarios y financieros chinos están aportando conjuntamente una serie de soluciones sostenibles y conocimientos para el desarrollo verde del Sur Global, afirmó Yang Dongning, vicepresidente del Banco de Exportación e Importación de China.

Bajo el lema "Illuminating Global South" (Iluminando el Sur Global), el foro, con Fenjiu Group como socio principal, ABC como socio estratégico y los vehículos eléctricos de Zeekr como vehículos oficiales, fue testigo del establecimiento del consejo del foro, el lanzamiento de la revista bilingüe Global South Finance y la inauguración de la Muestra de Soluciones de Sostenibilidad en el Centro Nacional de Información Financiera en Pekín.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349911.html

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FUENTE Xinhua Silk Road