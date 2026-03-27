Xinhua Silk Road: 합의에서 행동으로, 글로벌 사우스가 국제 녹색 자본 흐름을 주도하다

베이징, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 2026 글로벌 사우스 파이낸서스 포럼(Global South Financiers Forum)이 수요일 개막하며 30개국 이상의 관리들과 은행가, 비즈니스 리더, 국제기구 대표들이 더 포용적이고 지속 가능한 금융 협력을 강화하기 위해 손을 잡겠다는 목표로 이곳에 모였다.

이들이 보기에 글로벌 사우스 국가들은 현재 더 강력한 금융 협력을 필요로 하며, 관련 금융 협력을 강화하기 위해 글로벌 사우스의 역량과 지혜를 결집하는 것이 필요하다.

Photo shows a scene of the opening ceremony of the 2026 Global South Financiers Forum. (Xinhua/Wang Jiru)

아제르바이잔 중앙은행(Central Bank of Azerbaijan)의 샤힌 마흐무드자다(Shahin Mahmudzada) 상무이사는 이 견해에 공감하며, 점점 더 시급해지는 기후 변화 상황에 직면해 금융 발전과 녹색 전환을 위한 건전한 생태계 구축의 중요성을 강조했다.

중국 국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange)의 리훙옌(Li Hongyan) 부국장은 현재 글로벌 녹색 전환은 기후 변화에 대한 수동적 대응에서 에너지 독립 추구와 경제적 효율성 향상을 위한 능동적 전략으로 전환하고 있다고 밝혔다.

중국농업은행(Agricultural Bank of China, ABC)의 왕즈헝(Wang Zhiheng) 행장은 이러한 상황에서 녹색 및 지속 가능한 발전은 인류의 공동 발전에서 반드시 답을 구해야 할 문제로 남아 있으며 글로벌 사우스는 녹색 투자의 가치 고지가 되고 있다고 말했다.

리 부국장은 글로벌 녹색 산업 사슬 재편 과정에서 중국과 기타 글로벌 사우스 국가들이 높은 수준의 금융 개방과 심화된 녹색 금융 조율을 통해 상생 협력을 모색할 기회가 있다고 덧붙였다.

중국인민은행(People's Bank of China)의 루레이(Lu Lei) 부행장은 고품질 녹색 금융 발전을 공동으로 촉진하고 글로벌 자본 흐름을 녹색 및 저탄소 분야로 유도하기 위해, 중국 금융 기관들이 일대일로 파트너 국가에서 녹색 및 저탄소 투자를 수행하도록 장려된다고 밝혔다.

중국수출입은행(Export-Import Bank of China)의 양둥닝(Yang Dongning) 부행장은 녹색은 고품질 글로벌 사우스 발전의 대표 색이며 중국 기업인과 금융인들이 글로벌 사우스 녹색 발전을 위한 일련의 지속 가능한 솔루션과 지혜를 공동으로 기여하고 있다고 말했다.

'글로벌 사우스를 밝히다(Illuminating Global South)'를 주제로 한 이번 포럼은 분주 그룹(Fenjiu Group)이 프리미어 파트너로, 중국농업은행이 전략적 파트너로, 지커(Zeekr) 신에너지차가 공식 차량으로 참여한 가운데, 베이징 국가금융정보센터(National Financial Information Center)에서 포럼 이사회 설립, 글로벌 사우스 파이낸스(Global South Finance) 이중 언어 저널 창간, 지속 가능성 솔루션 쇼케이스(Sustainability Solutions Showcase) 개시를 통해 이루어졌다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/349911.html

SOURCE Xinhua Silk Road