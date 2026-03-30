新華絲路：從共識到行動，全球南方推動國際資本綠色流動

阿塞拜疆央行執行董事沙欣•馬赫穆德扎德表示，氣候變化形勢緊迫，打造金融與綠色轉型發展的良好生態，不僅對緩解氣候風險至關重要，也有助於金融部門把握可持續發展帶來的重要機遇。綠色轉型是時代的必然要求。

國家外匯管理局副局長李紅燕認為，當前，全球綠色轉型正從應對氣候變化的被動選擇轉變為各國追求能源獨立與提升經濟效率的主動戰略。

「氣候變化挑戰日益嚴峻，全球能源格局深度調整，綠色可持續發展已不再是可選議題，而是關乎人類共同發展的必答題，更是重塑全球發展格局的新範式。」中國農業銀行行長王志恆說，全球南方擁有得天獨厚的資源稟賦和巨大的發展潛力，正成為綠色投資的價值高地。

李紅燕指出，全球綠色產業鏈的重構是中國與全球南方國家的雙贏合作機會，要通過高水平金融開放，深化綠色金融協作，共享轉型機遇。

中國進出口銀行副行長楊東寧表示，綠色是全球南方國家高質量發展的底色，中國的企業家、金融家在長期實踐中，為推動全球南方國家綠色可持續發展探索出一系列中國智慧、中國方案。

在首屆論壇成功舉辦的基礎上，本屆論壇繼續以「融金聚智 點亮南方」為主題，成立了全球南方金融家論壇理事會，首發《全球南方金融》期刊，啟動「一帶一路」中國方案展示中心建設，中國經濟信息社、廣州數字科技集團、華為技術有限公司聯合發佈智能一體機，還發佈了「人大-新華」A股上市公司行業分類數據集、全球綠色認證體系首期成果、全球綠色資本流動性引導引擎等。

本屆論壇由新華社品牌工作辦公室、中國經濟信息社、國家金融信息大廈、中國證券報社、上海證券報社、經濟參考報社、中國財富傳媒集團聯合主辦。汾酒集團為首席合作夥伴，中國農業銀行為戰略合作夥伴，極氪汽車提供指定用車。

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SOURCE 新華絲路