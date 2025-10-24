Xinhua Silk Road: Fabricante chinesa de bebidas alcoólicas Wuliangye vence o Prêmio Global EFQM 2025

PEQUIM, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A fabricante chinesa de bebidas alcoólicas Wuliangye Yibin Co., Ltd. venceu recentemente o Prêmio Global EFQM 2025, reafirmando sua busca pela qualidade premium guiada pelo conceito de "harmonia e beleza."

Com a certificação máxima de "sete diamantes", o Prêmio Global EFQM recebido pela Wuliangye é um dos três principais prêmios de qualidade do mundo, servindo como referência para a excelência organizacional.

photo

Desde a década de 1980, a fabricante chinesa de bebidas alcoólicas adotou uma gestão de qualidade abrangente e, posteriormente, apresentou estruturas de excelência em desempenho e modelos EFQM, incorporando o conceito de gestão da qualidade às estratégias e operações corporativas.

Como afirmou o relatório de avaliação da EFQM, a Wuliangye foi recomendada por seu desempenho na promoção de uma cultura corporativa baseada em "harmonia e beleza", por alcançar um equilíbrio entre tradição e inovação, e por promover um desenvolvimento em larga escala com forte orientação ESG, entre outros aspectos.

O relatório não apenas reconhece a gestão da qualidade da Wuliangye, como também destaca os caminhos de desenvolvimento sustentável da fabricante de bebidas alcoólicas sob os aspectos de qualidade, ecologia e cultura.

Em termos de qualidade, a Wuliangye estabeleceu e otimizou um sistema integrado de gestão da qualidade que supervisiona toda a cadeia industrial, desde "um grão de semente" até "uma gota de licor", conquistando cinco vezes os principais prêmios de gestão da qualidade na China.

Para a proteção ecológica, a fabricante chinesa de bebidas alcoólicas criou o conceito de "fabricante de bebidas com zero carbono", dando origem à primeira fábrica ecológica de alto nível no setor de bebidas alcoólicas da China.

Em termos de cultura, a Wuliangye cultivou uma cultura corporativa profundamente enraizada em sua filosofia de "harmonia e beleza", incorporando sua própria visão de desenvolvimento ao conceito de sustentabilidade.

Apesar de mais de 200 empresas ao redor do mundo terem disputado o Prêmio Global EFQM este ano, 14 delas foram premiadas, e a Wuliangye é, até o momento, a única empresa a alcançar um resultado tão expressivo em apenas um ano de implementação do modelo EFQM e da lógica RADAR, segundo o CEO da EFQM, Russell Longmuir.

Na Conferência de Desempenho Sustentável da EFQM 2025, também cerimônia do Prêmio Global 2025 realizada recentemente na Espanha, a Wuliangye foi homenageada por seu desempenho empresarial aliado à liderança na adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Como uma das líderes do setor de baijiu da China, a Wuliangye está se empenhando em adotar padrões globais de excelência para promover a inovação em gestão e a modernização industrial, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor de bebidas alcoólicas em escala global.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/347999.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803558/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road