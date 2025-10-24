Xinhua Silk Road: El productor chino de licores Wuliangye gana el EFQM Global Award 2025

BEIJING, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El productor chino de licores Wuliangye Yibin Co., Ltd. ganó recientemente el EFQM Global Award 2025, y presentó una vez más su búsqueda de la máxima calidad basada en el concepto de "armonía y belleza".

Con la máxima certificación "siete diamantes", el EFQM Global Award que recibió Wuliangye es uno de los tres premios de calidad más importantes del mundo y representa un referente en materia de calidad de la organización.

Desde la década de 1980, el productor chino de licores ha aplicado una gestión integral de calidad y posteriormente introdujo marcos de excelencia de rendimiento y modelos de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM, por sus siglas en inglés), e implementó el concepto de gestión de calidad en las estrategias y operaciones corporativas.

Como se menciona en el informe de evaluación de EFQM, Wuliangye fue recomendada por su desempeño en promover una cultura corporativa basada en la "armonía y la belleza", por lo que logró un equilibrio entre la tradición y la innovación e impulsó un desarrollo a gran escala con fuerte orientación hacia criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), etc.

El informe no solo es un reconocimiento a la gestión de calidad de Wuliangye, sino que también destaca las vías de desarrollo sostenible de la empresa productora de licores desde los aspectos de calidad, ecología y cultura.

En materia de calidad, Wuliangye ha establecido y optimizado un sistema integrado de gestión de calidad que supervisa toda la cadena industrial, desde "una semilla" hasta "una gota de licor", y ha ganado en cinco ocasiones premios a la mejor gestión de calidad en China.

En materia de protección de la ecología, el productor chino de licores ideó el concepto de "productor de licores con cero emisiones de carbono", y dio lugar a la primera fábrica ecológica de alto nivel en la industria licorera de China.

En materia cultural, Wuliangye ha cultivado una cultura corporativa profundamente arraigada en su filosofía de "armonía y belleza", e inyecta su propia filosofía de desarrollo en el desarrollo sostenible.

Aunque más de 200 empresas de todo el mundo compitieron por el EFQM Global Award este año, 14 de ellas obtuvieron el galardón y Wuliangye es la única empresa hasta la fecha que logró un resultado tan satisfactorio en solo un año desde la implementación del modelo EFQM y la lógica RADAR, según Russell Longmuir, director ejecutivo de EFQM.

Además, en la conferencia de Desempeño Sostenible EFQM 2025 y en la ceremonia de los Global Award 2025 que se celebró en España hace poco, Wuliangye también fue galardonada por sus logros en mejorar el rendimiento empresarial, a la vez que lideraba la iniciativa de adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Wuliangye es uno de los pioneros de la industria china del licor baijiu, y se esfuerza por aprovechar los estándares mundiales de excelencia para impulsar la innovación en la gestión y la modernización industrial, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del sector de licores a nivel mundial.

