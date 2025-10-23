Xinhua Silk Road: Chinesischer Likörhersteller Wuliangye gewinnt EFQM Global Award 2025

Oct 23, 2025, 18:29 ET

PEKING, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin Co., Ltd. hat kürzlich den EFQM Global Award 2025 gewonnen und erneut sein Streben nach höchster Qualität demonstriert, das auf seinem Konzept „Harmonie und Schönheit" gründet.

Mit der höchsten „Sieben-Diamanten"-Zertifizierung ist der EFQM Global Award, den Wuliangye erhalten hat, einer der drei wichtigsten Qualitätsauszeichnungen weltweit und Maßstab für unternehmerische Qualität.

In den 1980er-Jahren implementierte der chinesische Spirituosenhersteller ein umfassendes Qualitätsmanagement und führte später Performance Excellence Frameworks und EFQM-Modelle ein, um das Qualitätsmanagementkonzept in die Unternehmensstrategien und -abläufe zu integrieren.

Laut dem EFQM-Bewertungsbericht wurde Wuliangye für seine Leistung bei der Förderung einer auf „Harmonie und Schönheit" basierenden Unternehmenskultur, der Balance von Tradition und Innovation und der Förderung einer groß angelegten Entwicklung mit starker ESG-Ausrichtung empfohlen.

Der Bericht dient nicht nur als Anerkennung für das Qualitätsmanagement von Wuliangye, sondern zeigt auch die Wege des Likörherstellers zur nachhaltigen Entwicklung unter den Aspekten Qualität, Ökologie und Kultur auf.

In puncto Qualität hat Wuliangye ein integriertes Qualitätsmanagementsystem etabliert und optimiert, das die gesamte industrielle Kette vom Getreidekorn bis zum Likörtropfen überwacht und bereits fünf Mal mit dem höchsten chinesischen Preis für Qualitätsmanagement ausgezeichnet wurde.

Um die Umwelt zu schützen, hat Wuliangye das Konzept eines klimaneutralen Likörherstellers entwickelt und so die erste hochmoderne grüne Fabrik in Chinas Spirituosenbranche gegründet.

Im Hinblick auf die Kultur hat der Likörhersteller eine Unternehmenskultur geschaffen, die tief in der Philosophie von „Harmonie und Schönheit" verwurzelt ist und ihre eigene Entwicklungsphilosophie in die nachhaltige Entwicklung einfließen lässt.

In diesem Jahr haben sich weltweit über 200 Unternehmen um den EFQM Global Award beworben, von denen 14 ausgezeichnet wurden. Laut Russell Longmuir, CEO bei EFQM, ist Wuliangye das einzige Unternehmen, das innerhalb nur eines Jahres nach Einführung des EFQM-Modells und der RADAR-Logik ein derart erfreuliches Ergebnis erzielt hat.

Bei der EFQM Sustainable Performance Conference 2025 und der Global Award Ceremony 2025, die kürzlich in Spanien stattfand, wurde Wuliangye außerdem für seine Leistungen bei der Steigerung der Unternehmensperformance und der gleichzeitigen Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.

Als einer der Impulsgeber der chinesischen Baijiu-Industrie ist Wuliangye bestrebt, globale Exzellenzstandards zu nutzen, um Managementinnovationen und die industrielle Modernisierung voranzutreiben und so zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie beizutragen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347999.html 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2803558/photo.jpg

