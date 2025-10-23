Xinhua Silk Road : Le fabricant chinois de liqueurs Wuliangye remporte le prix mondial 2025 de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (European Foundation for Quality Management - EFQM)

PÉKIN, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois de liqueurs Wuliangye Yibin Co., Ltd. a récemment reçu le prix mondial 2025 de l'EFQM, démontrant une fois de plus sa quête de qualité supérieure axée sur le concept « harmonie et beauté ».

Associé au plus haut niveau de certification « sept diamants », le prix mondial de l'EFQM décerné à Wuliangye est l'un des trois principaux prix mondiaux de qualité, qui constituent des références dans le domaine de la qualité organisationnelle.

photo

Appliquant une gestion globale de la qualité depuis les années 1980, le producteur chinois de liqueurs a ensuite introduit des cadres d'excellence des performances et des modèles conformes aux critères de l'EFQM pour implanter le concept de gestion de la qualité dans les stratégies et les opérations de l'entreprise.

Comme l'indique le rapport d'évaluation de l'EFQM, la société Wuliangye a été recommandée pour ses performances en matière de promotion d'une culture d'entreprise fondée sur l'« harmonie et la beauté », d'équilibre entre la tradition et l'innovation et de développement à grande échelle associé à une forte orientation sur les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), entre autres.

Ce rapport salue non seulement l'approche de gestion de la qualité adoptée par Wuliangye, mais il met également en évidence les voies empruntées par le fabricant de liqueurs pour parvenir au développement durable des points de vue de la qualité, de l'écologie et de la culture.

Sur le plan de la qualité, Wuliangye a mis en place et optimisé un système intégré de gestion de la qualité qui supervise l'ensemble de la chaîne industrielle, depuis « le grain de céréale » jusqu'à « la goutte de liqueur », ce qui lui a permis de remporter cinq fois le prix de la meilleure gestion de la qualité en Chine.

Pour protéger l'environnement, le fabricant chinois de liqueurs a élaboré le concept de « fabricant de liqueurs zéro carbone », donnant ainsi naissance à la première usine verte de pointe dans l'industrie chinoise des liqueurs.

Enfin, Wuliangye a cultivé une culture d'entreprise profondément enracinée dans son principe « harmonie et beauté », en enrichissant la notion de développement durable de sa propre philosophie du développement.

Sur les plus de 200 entreprises du monde entier en compétition cette année pour les prix mondiaux de l'EFQM, seules 14 ont été distinguées. Selon Russell Longmuir, directeur général de l'EFQM, Wuliangye est la seule entreprise à ce jour à avoir obtenu un résultat aussi formidable un an seulement après avoir commencé à mettre en œuvre le modèle EFQM et la logique RADAR.

Lors de la conférence 2025 de l'EFQM sur les performances durables et de la cérémonie mondiale de remise des prix 2025 qui s'est tenue récemment en Espagne, la société Wuliangye a en outre été récompensée pour sa capacité à stimuler les performances de l'entreprise tout en favorisant la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

Pionnière de la fabrication du baijiu en Chine, la marque Wuliangye s'efforce de tirer parti des normes mondiales d'excellence pour promouvoir l'innovation dans la gestion et la modernisation industrielle afin de contribuer au développement durable du secteur mondial des spiritueux.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/347999.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803558/photo.jpg