Xinhua Silk Road:El fabricante chino de licores Wuliangye gana el Premio Global EFQM 2025

BEIJING, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El fabricante de licores chino Wuliangye Yibin Co., Ltd. ganó recientemente el Premio Global EFQM 2025, presentando de nuevo su búsqueda de calidad superior impulsada por el concepto de "armonía y belleza".

El premio EFQM Global Award, la máxima certificación de "siete diamantes", que ha recibido Wuliangye es uno de los tres premios de calidad líderes en el mundo que representan puntos de referencia para la calidad organizacional.

Desde la década de 1980, el productor de licores chino ha aplicado una gestión de calidad integral y posteriormente ha introducido marcos de excelencia en el desempeño y modelos EFQM, implantando el concepto de gestión de calidad en las estrategias y operaciones corporativas.

Como decía el informe de evaluación EFQM, Wuliangye fue recomendada por su desempeño en el fomento de la cultura corporativa basada en "armonía y belleza", logrando un equilibrio entre tradición e innovación, impulsando el desarrollo a gran escala con una fuerte orientación ESG, etc.

El informe no solo sirve como reconocimiento a la gestión de calidad de Wuliangye, sino que también destaca los caminos del fabricante de licores hacia el desarrollo sostenible desde los aspectos de calidad, ecología y cultura.

En términos de calidad, Wuliangye ha establecido y optimizado un sistema de gestión de calidad integrado que supervisa toda la cadena industrial desde "una semilla de grano" hasta "una gota de licor", ganando cinco veces los premios de gestión de máxima calidad en China.

Para proteger la ecología, el fabricante de licores chino ideó el concepto de "fabricante de licores con cero emisiones de carbono", dando origen a la primera fábrica ecológica de alto nivel en la industria de licores de China.

En términos de cultura, Wuliangye ha cultivado una cultura corporativa profundamente arraigada en su filosofía de "armonía y belleza", inyectando su propia filosofía de desarrollo en el desarrollo sostenible.

A pesar de que más de 200 empresas de todo el mundo compitieron por el EFQM Global Award este año, 14 de ellas ganaron los honores y Wuliangye es la única empresa hasta la fecha que ha logrado un resultado tan agradable en solo un año de implementar el modelo EFQM y la lógica RADAR, según el consejero delegado de EFQM, Russell Longmuir.

En la Conferencia sobre Desempeño Sostenible EFQM 2025, también en la Ceremonia de Premios Globales 2025 celebrada recientemente en España, Wuliangye también fue galardonada por sus logros en impulsar el desempeño empresarial al tiempo que lideraba la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Como uno de los pioneros de la industria del baijiu de China, Wuliangye se esfuerza por aprovechar los estándares globales de excelencia para impulsar la innovación en la gestión y la modernización industrial para contribuir al desarrollo sostenible de la industria mundial de licores.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/347999.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803558/photo.jpg