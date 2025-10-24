Xinhua Silk Road: 중국 주류 제조사 우량예, 2025 EFQM 글로벌 어워드 수상

베이징 2025년 10월 24일 /PRNewswire/ -- 중국 주류 제조사 우량예 이빈(Wuliangye Yibin Co., Ltd.)이 최근 2025 EFQM 글로벌 어워드를 수상하며 '조화와 아름다움'이라는 컨셉으로 최고의 품질을 추구하겠다는 약속을 재차 입증했다.

우량예가 최고 등급인 '7다이아몬드' 인증을 획득한 EFQM 글로벌 어워드는 조직의 품질관리 우수성 기준을 제시하는 세계 3대 품질 어워드 중 하나다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

1980년대부터 이 중국 주류 기업은 종합적 품질관리를 운영해 왔으며, 이후 성과 우수성 프레임워크와 EFQM 모델을 도입해 품질관리 개념을 기업 전략과 운영에 접목해왔다.

EFQM 평가 보고서에 따르면, 우량예는 '조화와 아름다움'이라는 컨셉을 기반으로 한 기업문화 조성, 전통과 혁신의 균형 달성, 강력한 ESG 지향성으로 대규모 발전 추진 등의 성과로 추천됐다.

우량예의 품질관리를 인정한 것 외에도 이 보고서는 품질•생태•문화 측면에서 이 주류 제조사가 가고 있는 지속가능 발전 경로에 주목했다.

품질 측면에서 우량예는 "한 알의 씨앗"부터 "한 방울의 술"까지 전 산업 체인을 아우르는 통합 품질관리 시스템을 구축•최적화했으며 이를 통해 중국의 주요 품질관리상을 5회나 수상한 바 있다.

생태 보호를 위해 우량예는 "탄소 중립 주류 기업"이라는 개념을 제시하며 중국 주류 업계 최초의 고수준 녹색공장을 선보이기도 했다.

문화 측면에서 우량예는 '조화와 아름다움' 철학에 뿌리내린 기업 문화를 조성해 지속가능한 발전에 자체 발전 철학을 접목시켰다.

러셀 롱뮤어(Russell Longmuir) EFQM 대표에 따르면, 올해 EFQM 글로벌 어워드에 도전한 전 세계 200여 개 기업 중 14개 기업만이 영예를 안았으며, 특히 우량예는 EFQM 모델과 RADAR 로직을 도입한 지 불과 1년 만에 이 같은 성과를 거둔 유일한 기업이다.

최근 스페인에서 열린 2025 EFQM 지속가능성과 컨퍼런스(EFQM Sustainable Performance Conference)와 2025 글로벌 어워드에서 우량예는 UN 지속가능발전목표(SDGs) 도입을 선도하면서 비즈니스 성과를 주도한 공로로도 영예를 안았다.

중국 백주 산업의 선도기업 중 하나인 우량예는 글로벌 우수성 기준을 도입해 경영혁신과 산업 고도화를 추진함으로써 글로벌 주류 산업의 지속가능한 발전에 기여하기 위해 노력하고 있다.

기사 원문 보기: https://en.imsilkroad.com/p/347999.html

SOURCE Xinhua Silk Road