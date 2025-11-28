Xinhua Silk Road: Hainan veranstaltet im Dezember eine Konferenz zum Austausch von Talenten

BEIJING, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Die zweite China (Hainan) International Talent Exchange Conference wird vom 6. bis 7. Dezember in Haikou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Hainan, stattfinden, wie die lokalen Behörden am Dienstag bekannt gaben.

Unter dem Motto „Unterstützung spezieller Zolloperationen und gemeinsamer Aufbau eines Talentzentrums" wird die Veranstaltung die größte Talentbörse sein, die jemals in Hainan stattgefunden hat. Sie findet kurz vor dem vollständigen Start der provinzweiten Sonderzolloperationen am 18. Dezember statt. Die Konferenz fällt auch mit dem letzten Jahr des One Million Talent Recruitment Action Plan der Provinz zusammen.

Zhang Yuhui, Leiter des Talentmanagementbüros der Provinz Hainan, erklärte, dass die Ausrichtung der Konferenz in dieser entscheidenden Zeit die Entschlossenheit Hainans unterstreicht, einen Knotenpunkt für Talente und technologische Innovationen zu schaffen und seine offene, flexible Talentpolitik zu verbessern.

Nach Angaben der Organisatoren wird sich die Konferenz auf drei Bereiche konzentrieren: Präsentation von Erfolgen, Förderung der Integration und Ausbau der Zusammenarbeit. Sie wird die wichtigsten Ergebnisse des Aktionsplans bekannt geben, die Beiträge der Fachleute zur Entwicklung des Freihandelshafens (FTP) hervorheben und die künftige politische Ausrichtung skizzieren.

Die Veranstaltung wird Austauschplattformen für Schlüsselbranchen wie Saatgutzüchtung, Tiefseetechnologie, Luft- und Raumfahrt, digitale Wirtschaft und grüne, kohlenstoffarme Entwicklung schaffen und den Dialog, den Wissensaustausch und die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen erleichtern, um eine tiefere Integration von Talenten und Industrie zu fördern.

Unter Ausnutzung der einzigartigen ökologischen Vorteile Hainans und des FTP-Rahmens wird die Konferenz auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Großraum Guangdong-Hongkong-Macao und anderen Regionen durch koordinierte Talentrekrutierung, Abstimmung der Politik und gemeinsame Nutzung von Ressourcen fördern.

Zhang wies darauf hin, dass die diesjährige Konferenz eine hochrangige Beteiligung und eine starke sektorübergreifende Integration aufweisen und eine internationale Ausrichtung haben wird. Hochrangige Beamte, führende Experten aus verschiedenen Bereichen sowie Vertreter internationaler Organisationen und multinationaler Unternehmen werden teilnehmen.

Eine Reihe von Aktivitäten, darunter Vorträge, Branchen-Matchmaking-Sessions und Rekrutierungsveranstaltungen, werden die Zusammenarbeit zwischen wichtigen Industrieparks und qualifizierten Fachkräften fördern. Die Konferenz wird auch mehrsprachige Kommunikationskanäle nutzen, um ihre globale Reichweite zu vergrößern und die Fähigkeit Hainans zu verbessern, Talente aus der ganzen Welt anzuziehen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348500.html