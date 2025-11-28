Xinhua Silk Road: Hainan celebrará conferencia de intercambio de talentos en diciembre

BEIJING, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Haikou, capital de la provincia de Hainan al sur de China, acogerá la segunda Conferencia Internacional de Intercambio de Talentos de China (Hainan) el 6 y 7 de diciembre, según anunciaron las autoridades locales el martes.

Con el tema "Apoyo a las operaciones aduaneras especiales y creación conjunta de un centro de talentos", el evento se convertirá en la mayor actividad de intercambio de talentos que se ha realizado en Hainan, justo antes del lanzamiento completo en la provincia de las operaciones aduaneras especiales en toda la isla el 18 de diciembre. La conferencia coincide también con el último año del "Plan de acción para la captación de un millón de talentos" de la provincia.

Zhang Yuhui, director de la oficina provincial de gestión de talentos de Hainan, expresó que la realización de la conferencia en estos momentos cruciales demuestra la determinación de Hainan de crear un centro para los talentos y la innovación tecnológica, y perfeccionar sus políticas de talentos abiertas y flexibles.

Según sus organizadores, la conferencia se centrará en tres áreas: la presentación de logros, el fomento de la integración y la ampliación de la cooperación. Presentará los principales resultados del plan de acción, resaltará las contribuciones profesionales al desarrollo del puerto franco (FTP, por sus siglas en inglés) y esbozará las futuras orientaciones normativas.

El evento establecerá plataformas de intercambio para sectores clave tales como la reproducción de semillas, la tecnología de aguas profundas, la economía digital y el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono, a la vez que facilitará el diálogo, el intercambio de conocimientos y la comercialización de resultados de investigación en función de promover una mayor integración del talento y la industria.

Al aprovechar las ventajas ecológicas exclusivas de Hainan y el marco normativo del puerto franco, la conferencia también promoverá una mayor cooperación con la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y otras regiones mediante la captación coordinada de talentos, la alineación de las políticas y el intercambio de recursos.

Zhang señaló que la conferencia de este año contará con un alto nivel de participación y una fuerte integración intersectorial, y tendrá una proyección internacional. Se espera la asistencia de altos funcionarios, expertos destacados en varios campos y representantes de organizaciones internacionales y corporaciones multinacionales.

Una serie de actividades, que incluyen charlas, sesiones de encuentros entre sectores y eventos de captación, promoverán la cooperación entre parques industriales clave y profesionales calificados. La conferencia también contará con canales de comunicación multilingüe con el fin de ampliar su alcance mundial y aumentar la capacidad de Hainan para atraer talentos de todas partes del mundo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348500.html

