Xinhua Silk Road : Hainan accueillera en décembre une conférence sur l'échange de talents

PÉKIN, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La deuxième Conférence internationale d'échange de talents de Chine (Hainan) se déroulera à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine, du. 6 au 7 décembre, ont annoncé mardi les autorités locales.

Intitulée « Soutenir les opérations douanières spéciales et construire ensemble un pôle de talents », cette conférence sera le plus grand événement d'échange de talents jamais organisé à Hainan, juste avant le lancement complet des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île par la province, le 18 décembre. La conférence coïncide également avec la dernière année du plan d'action de la province pour le recrutement d'un million de talents.

Zhang Yuhui, directeur du bureau provincial de gestion des talents de Hainan, a déclaré que l'organisation de la conférence à ce moment critique démontre la détermination de Hainan à développer un pôle de talents et d'innovation technologique et à améliorer ses politiques ouvertes et flexibles en matière de talents.

Selon ses organisateurs, la conférence privilégiera sur trois domaines : mise en valeur des réalisations, promotion de l'intégration et élargissement de la coopération. La conférence présentera les principaux résultats du plan d'action, soulignera les contributions des professionnels au développement du port de libre-échange (FTP) et esquissera les orientations politiques futures.

L'événement mettra en place des plateformes d'échange pour des secteurs clés tels que la sélection des semences, la technologie des grands fonds, l'aérospatiale, l'économie numérique et le développement vert à faible émission de carbone, facilitant le dialogue, le partage des connaissances et la commercialisation des résultats de la recherche afin de promouvoir une intégration plus profonde des talents et de l'industrie.

S'appuyant sur les avantages écologiques uniques de Hainan et le cadre politique FTP, la conférence encouragera également une coopération plus approfondie avec la zone de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et d'autres régions à travers un recrutement coordonné des talents, d'un alignement des politiques et d'un partage des ressources.

M. Zhang a indiqué que la conférence de cette année verrait une participation de haut niveau et une forte intégration intersectorielle tout en adoptant une perspective internationale. Des hauts fonctionnaires, des experts de premier plan dans de nombreux domaines et des représentants d'organisations internationales et d'entreprises multinationales sont attendus

Une série d'activités, notamment des discours, des séances de mise en relation avec des entreprises et des événements de recrutement, favoriseront la coopération entre les principaux parcs industriels et les professionnels qualifiés. La conférence utilisera également des canaux de communication multilingues pour étendre sa portée mondiale et renforcer la capacité de Hainan à attirer des talents du monde entier.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348500.html