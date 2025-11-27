Xinhua Silk Road: Hainan acogerá conferencia de intercambio de talentos en diciembre

PEKÍN, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La segunda Conferencia Internacional de Intercambio de Talentos de China (Hainan) se celebrará en Haikou, capital de la provincia de Hainan, en el sur de China, del 6 al 7 de diciembre, anunciaron las autoridades locales el martes.

Con el tema "Apoyar las Operaciones Aduaneras Especiales y Construir Juntos un Centro de Talentos", el evento será el mayor de intercambio de talentos jamás celebrado en Hainan, justo antes del lanzamiento completo de las operaciones aduaneras especiales en toda la isla el 18 de diciembre. La conferencia también coincide con el último año del Plan de Acción para la Contratación de un Millón de Talentos de la provincia.

Zhang Yuhui, director de la oficina provincial de gestión del talento de Hainan, afirmó que celebrar la conferencia en este momento crítico demuestra la determinación de Hainan de construir un centro para el talento y la innovación tecnológica, y de mejorar sus políticas de talento abiertas y flexibles.

Según sus organizadores, la conferencia se centrará en tres áreas: mostrar los logros, promover la integración y ampliar la cooperación. Se darán a conocer los resultados clave del plan de acción, se destacarán las contribuciones profesionales al desarrollo del Puerto de Libre Comercio (PLC) y se delinearán las futuras orientaciones políticas.

El evento establecerá plataformas de intercambio para sectores clave como el cultivo de semillas, la tecnología de aguas profundas, la industria aeroespacial, la economía digital y el desarrollo verde con bajas emisiones de carbono, facilitando el diálogo, el intercambio de conocimientos y la comercialización de los resultados de investigación para promover una mayor integración del talento y la industria.

Aprovechando las ventajas ecológicas únicas de Hainan y el marco de políticas del PLC, la conferencia también promoverá una cooperación más profunda con el Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y otras regiones mediante la captación coordinada de talento, la armonización de políticas y el intercambio de recursos.

Zhang señaló que la conferencia de este año contará con una participación de alto nivel y una sólida integración intersectorial, además de una perspectiva internacional. Está prevista la asistencia de altos funcionarios, destacados expertos en diversos campos y representantes de organizaciones internacionales y corporaciones multinacionales.

Una serie de actividades, que incluyen ponencias, encuentros de contactos con la industria y eventos de reclutamiento, fomentarán la cooperación entre parques industriales clave y profesionales cualificados. La conferencia también utilizará canales de comunicación multilingües para ampliar su alcance global y mejorar la capacidad de Hainan para atraer talento de todo el mundo.