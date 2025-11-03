Xinhua Silk Road: Liberando o potencial digital para renovar a vitalidade do setor de bebidas alcoólicas

PEQUIM, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em meio à onda da economia digital, tecnologias digitais de última geração, como computação em nuvem, big data, Internet das Coisas e inteligência artificial, estão se desenvolvendo rapidamente e se integrando profundamente em toda a cadeia do setor de bebidas alcoólicas, injetando nova vitalidade no desenvolvimento deste setor tradicional.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348121.html

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4

FONTE Xinhua Silk Road