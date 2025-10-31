Xinhua Silk Road: Liberar el potencial digital para generar vitalidad en el sector de las bebidas alcohólicas
PEKÍN, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En plena ola de la economía digital, las tecnologías digitales de nueva generación, como la computación en la nube, el big data, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, se están desarrollando rápidamente y se están integrando profundamente en toda la cadena de la industria de las bebidas alcohólicas, inyectando nueva vitalidad al desarrollo de este sector tradicional.
