Xinhua Silk Road: Dar rienda suelta al potencial digital para revitalizar la industria de las bebidas alcohólicas

03 nov, 2025, 13:06 GMT

BEIJING, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ante la ola de la economía digital, las tecnologías digitales de nueva generación, como la computación en la nube, los macrodatos, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, evolucionan rápidamente y se integran a fondo en toda la cadena de la industria de las bebidas alcohólicas, lo que aporta una nueva vitalidad al desarrollo de este sector tradicional.

