Xinhua Silk Road : Libérer le potentiel numérique pour donner une nouvelle vitalité à l'industrie des spiritueux
Oct 31, 2025, 18:05 ET
PÉKIN, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans la vague de l'économie numérique, les technologies numériques de nouvelle génération telles que l'informatique en nuage, le big data, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle se développent rapidement et s'intègrent profondément à l'ensemble de la chaîne de l'industrie des boissons alcoolisées, injectant une nouvelle vitalité dans le développement de ce secteur traditionnel.
