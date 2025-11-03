Xinhua Silk Road: Das digitale Potenzial freisetzen, um neue Impulse für die Spirituosenindustrie zu schaffen

Nov 03, 2025, 08:12 ET

BEIJING, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Inmitten der Welle der digitalen Wirtschaft entwickeln sich digitale Technologien der neuen Generation wie Cloud Computing, Big Data, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz rasant weiter. Sie integrieren sich tief in die gesamte Wertschöpfungskette der Spirituosenindustrie und verleihen der Entwicklung dieses traditionellen Sektors neue Dynamik.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348121.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4

