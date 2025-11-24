Xinhua Silk Road : le district de Minhang à Shanghai, dans l'est de la Chine, s'efforce de stimuler le développement de l'industrie phare du café

PÉKIN, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le district de Minhang de la municipalité de Shanghai, dans l'est de la Chine, ambitionne de construire un centre du café et un quartier culturel mettant en valeur à la fois le style de Minhang et le style de Shanghai, en rassemblant plusieurs cafés dans le district pour mêler culture du café et vie quotidienne dans un cadre inspiré du voyage aérien, autour du thème « Minhang dans les airs », etc.

Le district a lancé le « marché du café raffiné de Minhang » lors du Festival international de la culture du café de Shanghai, qui s'est tenu en mai 2025.

Rampe de lancement du projet « Première tasse de café à l'arrivée à Shanghai », le « marché du café raffiné de Minhang » a apporté son expérience du projet et de sa promotion sur le site principal du festival, dans le nord du Bund, en invitant les visiteurs à déguster leur « première tasse de café à l'arrivée à Shanghai », préparée à la main par des baristas champions dans une « cabine d'avion » interactive.

Dans le même temps, le district a poursuivi son « programme de partenariat pour le café raffiné », en offrant des cartes d'embarquement personnalisées aux constructeurs de la ville, aux bénévoles, aux responsables locaux et à d'autres groupes, et en les invitant au « marché du café raffiné de Minhang » pour y boire un café gratuit.

Sur le marché, différents cafés du district de Minhang ont entre autres présenté du café de forêt, du café de vieille ville ou du café de jardin, pour proposer de nouvelles possibilités de consommation tendance du café selon le modèle « café + » : « bière + café », « café de spécialité + service communautaire + patrimoine culturel », « art + café », etc.

Lors de cet événement, le district de Minhang a établi un lien entre la production et la consommation, en installant un studio de diffusion en direct sur le « marché du café raffiné de Minhang » et en organisant une séance de partage de grains de café primés pour renforcer les échanges entre les acteurs de l'industrie et promouvoir la prospérité du secteur du café.

Le district a également uni ses forces à celles des principales zones commerciales du quartier d'affaires international de Hongqiao, et a lancé de mai à juillet de cette année une série d'événements comprenant promotion culturelle et touristique, festival de l'amour pour la jeunesse, concours de compétences professionnelles dans le domaine du café ou concours de photographie, comme autant d'expériences immersives du « marché du café raffiné de Minhang ».

